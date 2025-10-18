 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Два человека погибли в ДТП с грузовиком в Серпухове

Фото: ГУ МВД России по Московской области
Фото: ГУ МВД России по Московской области

В подмосковном Серпухове два человека погибли в ДТП с грузовиком, сообщили в региональном управлении МВД.

Авария произошла на трассе М-2 «Крым». По предварительной информации, водитель грузовика столкнулся с тремя грузовыми и двумя легковыми машинами. В ДТП также пострадали двое детей.

Ранее в МВД сообщили о трех погибших, но позже уточнили, что жертвами происшествия стали двое человек.

Двое молодых российских регбистов погибли в ДТП
Спорт
Захар Морозов

Накануне, 17 октября, в Питкярантском районе Карелии столкнулись микроавтобус и грузовой автомобиль. В ДТП пострадали восемь человек, их госпитализировали.

По данным «Фонтанки», одним из автомобилей, попавших в аварию, был микроавтобус марки «Газель», окрашенный в цвет хаки, а другим — большегруз. Издание со ссылкой на пресс-службу федерального казенного учреждения Управление автомобильной дороги «Кола» сообщает, что водитель большегруза, выезжая с второстепенной дороги, не пропустил микроавтобус.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Александра Озерова
Серпухов ДТП грузовик погибшие
Материалы по теме
Двое молодых российских регбистов погибли в ДТП
Спорт
Восемь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом и грузовиком в Карелии
Общество
Водитель пострадал при массовом ДТП на Президентском мосту в Ульяновске
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 октября
EUR ЦБ: 94,58 (+2,5) Инвестиции, 17 окт, 22:26 Курс доллара на 18 октября
USD ЦБ: 80,98 (+1,9) Инвестиции, 17 окт, 22:26
В аэропорту в столице Бангладеш вспыхнул пожар. Видео Общество, 19:27
«Краснодар» обыграл махачкалинское «Динамо» и вышел в лидеры РПЛ Спорт, 19:26
Как получить максимальный доход от инвестиций в квартиру РБК и ПИК, 19:23
Чемпион КХЛ нанес СКА седьмое поражение в восьми последних матчах Спорт, 19:18
Экс-главу ПАО «Россети Сибирь» арестовали за взятку Общество, 19:03
Избыток чувств (и веса): что на самом деле нужно домашнему животному РБК х Четыре Лапы, 19:00
Француз Муте стал соперником Медведева в финале турнира ATP в Алма-Ате Спорт, 18:52
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Без каких зданий нельзя представить современную Москву Стиль, 18:52
Два человека погибли в ДТП с грузовиком в Серпухове Общество, 18:49
Минпромторг опроверг данные, что отсрочка по утильсбору будет не для всех Политика, 18:45
Роль системных интеграторов в цифровизации бизнеса в России. Исследование РБК х Ростелеком, 18:45
Истина в стекле: как выбрать винные бокалы РБК и СберПервый, 18:38
Британский фельдмаршал не увидел шансов для победы Украины в конфликте Политика, 18:37
Танкер подал сигнал бедствия возле Йемена после взрыва на борту Политика, 18:32