Два человека погибли в ДТП с грузовиком в Серпухове

Фото: ГУ МВД России по Московской области

В подмосковном Серпухове два человека погибли в ДТП с грузовиком, сообщили в региональном управлении МВД.

Авария произошла на трассе М-2 «Крым». По предварительной информации, водитель грузовика столкнулся с тремя грузовыми и двумя легковыми машинами. В ДТП также пострадали двое детей.

Ранее в МВД сообщили о трех погибших, но позже уточнили, что жертвами происшествия стали двое человек.

Накануне, 17 октября, в Питкярантском районе Карелии столкнулись микроавтобус и грузовой автомобиль. В ДТП пострадали восемь человек, их госпитализировали.

По данным «Фонтанки», одним из автомобилей, попавших в аварию, был микроавтобус марки «Газель», окрашенный в цвет хаки, а другим — большегруз. Издание со ссылкой на пресс-службу федерального казенного учреждения Управление автомобильной дороги «Кола» сообщает, что водитель большегруза, выезжая с второстепенной дороги, не пропустил микроавтобус.