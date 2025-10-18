 Перейти к основному контенту
Футбол Россия. Премьер-Лига Пари НН Акрон 1 2,75 x 3,05 2 2,8 Футбол Россия. Премьер-Лига Крылья Советов Оренбург 1 2,3 x 3,35 2 3,15 Футбол Россия. Премьер-Лига Спартак Ростов 1 1,67 x 3,8 2 5,3 Футбол Россия. Премьер-Лига Динамо Махачкала Краснодар 1 4,7 x 3,4 2 1,83 Футбол Россия. Премьер-Лига Локомотив ЦСКА 1 2,7 x 3,5 2 2,71 Футбол Англия. Премьер-Лига Манчестер Сити Эвертон 1 1,42 x 4,5 2 8 Футбол Россия. Премьер-Лига Сочи Зенит 1 7,8 x 4,7 2 1,4 Футбол Россия. Премьер-Лига Рубин Балтика 1 2,7 x 2,9 2 2,9 Футбол Россия. Премьер-Лига Динамо Ахмат 1 1,75 x 3,9 2 4,5 Единоборства MMA. UFC Fight Night 262. Ванкувер. Главный бой вечера. Средний вес. 5 раундов Ренье де Риддер Брендэн Аллен 1 1,38 x 60 2 3,15 Единоборства MMA. UFC Fight Night 262. Ванкувер Азамат Бекоев Юсри Белгаруи 1 1,27 x 64 2 3,95 Единоборства MMA. UFC 321. Остров Яс. Абу-Даби. Титульный бой. Тяжелый вес. 5 раундов Том Аспиналл Сириль Ган 1 1,23 x 66 2 4,4 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Верджил Ортис-мл. Эриксон Лубин 1 1,17 x 26 2 5,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19
Спорт
0

Двое молодых российских регбистов погибли в ДТП

20-летний Захар Морозов выступал за московское «Динамо», 21-летний Виталий Чазов — за ЦСКА
Захар Морозов
Захар Морозов (Фото: телеграм-канал РК «Динамо»)

Российские регбисты Захар Морозов и Виталий Чазов погибли в результате ДТП. Об этом сообщается в телеграм-канале московского регбийного клуба «Динамо».

«Большая трагедия в нашей семье. Прошлой ночью в результате трагической аварии из жизни ушли воспитанники московского регби Захар Морозов и Виталий Чазов», — говорится в сообщении.

20-летний Морозов в прошлом сезоне играл за молодежную команду «Динамо», 21-летний Чазов выступал за ЦСКА.

«Искренне соболезнуем родным и близким. Эта утрата — общая для всех нас», — добавили в «Динамо».

Подробностей происшествия в «Динамо» не уточнили.

