Двое молодых российских регбистов погибли в ДТП

20-летний Захар Морозов выступал за московское «Динамо», 21-летний Виталий Чазов — за ЦСКА

Захар Морозов (Фото: телеграм-канал РК «Динамо»)

Российские регбисты Захар Морозов и Виталий Чазов погибли в результате ДТП. Об этом сообщается в телеграм-канале московского регбийного клуба «Динамо».

«Большая трагедия в нашей семье. Прошлой ночью в результате трагической аварии из жизни ушли воспитанники московского регби Захар Морозов и Виталий Чазов», — говорится в сообщении.

20-летний Морозов в прошлом сезоне играл за молодежную команду «Динамо», 21-летний Чазов выступал за ЦСКА.

«Искренне соболезнуем родным и близким. Эта утрата — общая для всех нас», — добавили в «Динамо».

Подробностей происшествия в «Динамо» не уточнили.