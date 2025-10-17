МЧС: в результате ДТП с микроавтобусом и грузовиком пострадали восемь человек

Восемь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом и грузовиком в Карелии

Фото: ГУ МЧС России по Республике Карелия

В Питкярантском районе Карелии на 328-м километре федеральной дороги А-121 столкнулись микроавтобус и грузовой автомобиль, в результате чего пострадали восемь человек, их госпитализировали. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Карелии.

Для ликвидации последствий ДТП от МЧС задействовали одну единицу техники и четырех человек.

РБК направил запрос в МВД по Карелии и региональный Минздрав для понимания.

По данным «Фонтанки», одним из автомобилей, попавших в аварию, был микроавтобус марки «Газель», окрашенный в цвет хаки, а другим — большегруз. На обочине дороги у места ДТП находились люди, одетые в камуфляжную форму, отмечает издание.

Издание со ссылкой на пресс-службу федерального казенного учреждения Управление автомобильной дороги «Кола» сообщает, что большегруз, выезжая с второстепенной дороги, не пропустил микроавтобус. По данным дорожной службы, пострадали десять человек.

По данным телеканала «78», в аварию попал микроавтобус, следовавший из Петрозаводска в Каменку с бывшими заключенными, заключившими контракт с Минобороны. Позже телеканал написал, что с места ДТП госпитализировали 13 человек.