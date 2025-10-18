Европейские лидеры заявили Зеленскому о поддержке Украины

Европейские лидеры вновь заявили о твердой поддержке Украины, разговаривая с президентом Владимиром Зеленским после его встречи с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя Даунинг-стрит.

Беседа лидеров с Зеленским состоялась по телефону.

Европейские лидеры подчеркнули «свою непоколебимую приверженность Украине», отметив, что единственный способ закончить конфликт раз и навсегда — это «справедливый и прочный мир для Украины».

Лидеры условились на дальнейшие совещания по вопросу мер поддержки Киеву «в преддверии и после прекращения огня».

На телефонной конференции присутствовал также генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Встреча Трампа и Зеленского прошла 17 октября в Вашингтоне. Глава Белого дома на встрече выразил уверенность в желании президента России Владимира Путина и Зеленского прекратить конфликт. На пресс-конференции он также затронул передачу Киеву дальнобойных ракет Tomahawk, выразив надежду, что конфликт удастся завершить без использования этих ракет.