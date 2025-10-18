 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
0

Европейские лидеры заявили Зеленскому о поддержке Украины

Сюжет
Военная операция на Украине

Европейские лидеры вновь заявили о твердой поддержке Украины, разговаривая с президентом Владимиром Зеленским после его встречи с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя Даунинг-стрит.

Беседа лидеров с Зеленским состоялась по телефону.

Европейские лидеры подчеркнули «свою непоколебимую приверженность Украине», отметив, что единственный способ закончить конфликт раз и навсегда — это «справедливый и прочный мир для Украины».

Лидеры условились на дальнейшие совещания по вопросу мер поддержки Киеву «в преддверии и после прекращения огня».

На телефонной конференции присутствовал также генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Трамп назвал встречу с Зеленским «интересной и душевной»
Политика

Встреча Трампа и Зеленского прошла 17 октября в Вашингтоне. Глава Белого дома на встрече выразил уверенность в желании президента России Владимира Путина и Зеленского прекратить конфликт. На пресс-конференции он также затронул передачу Киеву дальнобойных ракет Tomahawk, выразив надежду, что конфликт удастся завершить без использования этих ракет.

Персоны
Софья Полковникова
Владимир Зеленский Дональд Трамп встреча
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
