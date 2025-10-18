Трамп назвал встречу с Зеленским «интересной и душевной»

Трамп описал встречу с Зеленским в Белом доме как душевную и интересную

Президент США Дональд Трамп охарактеризовал переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским как «душевные» и в очередной раз призвал его к сделке с Россией.

«Встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским была очень интересной и дружелюбной», — написал президент в Truth Social. Он призвал стороны «остановиться там, где они есть».

Зеленский на брифинге заявил, что «Трамп прав». «Для наших народов, в текущих обстоятельствах нам нужно остановиться там, где мы сейчас находимся», — сказал он, добавив, что после этого нужно «начать говорить о том, какие шаги можно сделать к долгосрочному миру».

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, с каждым днем ситуация на поле боя для Киева «неумолимо ухудшается», как и его переговорные позиции. «К сожалению, не идут по пути поисков мирных путей урегулирования», — отметил он.

Кремль подчеркивал, что Россия готова к урегулированию конфликта на Украине, несмотря на напряженность. Однако Москва делает вывод, что президент США сохраняет «политическую волю» к продолжению переговоров, говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Трамп и Путин 16 октября договорились о встрече в Венгрии. На вопрос, когда Путин отправится в Венгрию, Песков пояснил, что пока есть «только воля президентов провести встречу». Он сообщил, что переговоры «действительно могут состояться в течение двух недель или чуть позже».