Военная операция на Украине⁠,
0

Трамп назвал встречу с Зеленским «интересной и душевной»

Трамп описал встречу с Зеленским в Белом доме как душевную и интересную
Сюжет
Военная операция на Украине

Президент США Дональд Трамп охарактеризовал переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским как «душевные» и в очередной раз призвал его к сделке с Россией.

«Встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским была очень интересной и дружелюбной», — написал президент в Truth Social. Он призвал стороны «остановиться там, где они есть».

Зеленский на брифинге заявил, что «Трамп прав». «Для наших народов, в текущих обстоятельствах нам нужно остановиться там, где мы сейчас находимся», — сказал он, добавив, что после этого нужно «начать говорить о том, какие шаги можно сделать к долгосрочному миру».

О чем в Белом доме договорились и не договорились Трамп и Зеленский
Политика
Фото:Jonathan Ernst / Reuters

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, с каждым днем ситуация на поле боя для Киева «неумолимо ухудшается», как и его переговорные позиции. «К сожалению, не идут по пути поисков мирных путей урегулирования», — отметил он.

Кремль подчеркивал, что Россия готова к урегулированию конфликта на Украине, несмотря на напряженность. Однако Москва делает вывод, что президент США сохраняет «политическую волю» к продолжению переговоров, говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Трамп и Путин 16 октября договорились о встрече в Венгрии. На вопрос, когда Путин отправится в Венгрию, Песков пояснил, что пока есть «только воля президентов провести встречу». Он сообщил, что переговоры «действительно могут состояться в течение двух недель или чуть позже».

Полина Минаева
Дональд Трамп Владимир Зеленский встреча Белый дом
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
