Военная операция на Украине⁠,
0

Трамп отправился в Мар-а-Лаго после встречи с Зеленским

Трамп отправился в Мар-а-Лаго на выходные после встречи с Зеленским
Сюжет
Военная операция на Украине

Президент США Дональд Трамп покинул Белый дом на вертолете сразу после отъезда украинского лидера Владимира Зеленского, сообщил журналист президентского пула Джейк Трейлор в соцсети X.

«Встреча Трампа с Зеленским завершилась. Трамп не подошел к журналистам и не ответил на выкрикиваемые вопросы о ракетах Tomahawk перед посадкой на борт вертолета Marine One», — написал Трейлор.

После встречи с Зеленским Трамп отправится в курортный город Палм-Бич, чтобы провести выходные в своей резиденции Мар-а-Лаго, передает Bloomberg.

О чем в Белом доме договорились и не договорились Трамп и Зеленский
Политика
Фото:Jonathan Ernst / Reuters

На встрече Трамп заявил Зеленскому, что пора пойти на сделку и завершить конфликт с Россией, об этом он написал в Truth Social. Зеленский на брифинге после встречи с Трампом заявил, что России и Украине «нужно остановиться там, где мы есть, и потом начать говорить о мире».

Президент России Владимир Путин в сентябре заявил, что не против встретиться с Зеленским для переговоров о мире. «Если Зеленский готов приехать в Москву, такая встреча состоится», — сказал он. Украинский президент отказался. Он сказал, что готов к личной встрече в любой стране, кроме России и Белоруссии.

Комментируя после встречи с Трампом обсуждение передачи ракет Tomahawk Киеву, украинский президент заявил: «Мы договорились об этом не говорить. США не хотят эскалации». Его слова передает «Страна».

Путин предупредил о разрушении отношений с США, если Украина все-таки получит ракеты Tomahawk. По его словам, поставки не изменят ситуацию на поле боя, ракеты будут сбиты.

Полина Минаева
Дональд Трамп Владимир Зеленский США Украина
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
