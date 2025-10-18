Трамп отправился в Мар-а-Лаго после встречи с Зеленским

Трамп отправился в Мар-а-Лаго на выходные после встречи с Зеленским

Президент США Дональд Трамп покинул Белый дом на вертолете сразу после отъезда украинского лидера Владимира Зеленского, сообщил журналист президентского пула Джейк Трейлор в соцсети X.

«Встреча Трампа с Зеленским завершилась. Трамп не подошел к журналистам и не ответил на выкрикиваемые вопросы о ракетах Tomahawk перед посадкой на борт вертолета Marine One», — написал Трейлор.

После встречи с Зеленским Трамп отправится в курортный город Палм-Бич, чтобы провести выходные в своей резиденции Мар-а-Лаго, передает Bloomberg.

На встрече Трамп заявил Зеленскому, что пора пойти на сделку и завершить конфликт с Россией, об этом он написал в Truth Social. Зеленский на брифинге после встречи с Трампом заявил, что России и Украине «нужно остановиться там, где мы есть, и потом начать говорить о мире».

Президент России Владимир Путин в сентябре заявил, что не против встретиться с Зеленским для переговоров о мире. «Если Зеленский готов приехать в Москву, такая встреча состоится», — сказал он. Украинский президент отказался. Он сказал, что готов к личной встрече в любой стране, кроме России и Белоруссии.

Комментируя после встречи с Трампом обсуждение передачи ракет Tomahawk Киеву, украинский президент заявил: «Мы договорились об этом не говорить. США не хотят эскалации». Его слова передает «Страна».

Путин предупредил о разрушении отношений с США, если Украина все-таки получит ракеты Tomahawk. По его словам, поставки не изменят ситуацию на поле боя, ракеты будут сбиты.