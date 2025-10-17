Киев раскрыл условие Зеленского для встречи с Путиным

Ермак: Зеленский готов встретиться с Путиным за пределами России и Белоруссии

Владимир Зеленский (Фото: Kylie Cooper / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский готов к переговорам с российским президентом Владимиром Путиным «в любой точке мира», но не на территории России или Белоруссии, заявил глава офиса украинского лидера Андрей Ермак в интервью Axios.

Об этом, по его словам, Зеленский проинформировал главу Белого дома во время одного из последних телефонных разговоров.

17 октября президенты США и Украины проводят личную встречу в Вашингтоне. Перед этим Трамп чуть больше двух часов беседовал с Путиным. В Белом доме также выразили надежду, что во встрече президентов Дональда Трампа и Владимира Путина в Будапеште может принять участие и украинский лидер.

В сентябре Зеленский рассказал, что Киев и его партнеры предлагали Москве провести встречу с Путиным в том числе в Казахстане. Российский лидер в свою очередь называл Москву лучшим местом для переговоров.

Месяцем ранее Зеленский предлагал провести переговоры с Путиным в нейтральной части Европы, например в Швейцарии или Австрии, или в Турции. Будапешт в качестве площадки он назвал «спорным» из-за позиции Венгрии по поддержке Украины.

Тогда же Путин допустил возможность встречи с Владимиром Зеленским. «Но для этого должны быть созданы определенные условия», — пояснил он. Президент также добавил, что до создания таких условий «пока далеко».