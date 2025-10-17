 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

В Белом доме раскрыли меню обеда Трампа и Зеленского

На обеде президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского гостям предложили жареного цыпленка с хэшем из батата, фрикасе из зеленого горошка, рукколой и айоли с розмарином, сообщил пресс-пул Белого дома.

Меню также включало салат с хрустящими артишоками и тонко нарезанным фенхелем. На десерт предлагали яблоки сорта Макинтош и карамельный шифоновый бисквит с мороженым из клементина и ежевичным соусом.

Зеленский созвонился с лидерами Европы после переговоров с Трампом
Политика

Встреча двух президентов закончилась. Зеленский провел в Белом доме около двух с половиной часов. Закрытая часть их беседы с Трампом закончилась без совместного общения с журналистами.

Перед встречей украинская сторона нервничала из-за неопределенного исхода переговоров выяснила Financial Times. Настроение делегации омрачил телефонный разговор Трампа с российским президентом Владимиром Путиным, по итогам которого они договорились встретиться в Венгрии.

Одной из приоритетных задач Зеленского было получить одобрение Трампа на продажу ракет Tomahawk. Он предложил США сделку с обменом украинских беспилотников на американские ракеты.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Персоны
Полина Минаева
Белый дом Дональд Трамп Владимир Зеленский
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Зеленский привез Трампу карту с «болевыми точками» России
Политика
Зеленский сказал Трампу, что ему не нравится идея тоннеля Россия — Аляска
Политика
Трамп ответил на вопрос о шансе на встречу Путина и Зеленского в Венгрии
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 октября
EUR ЦБ: 94,58 (+2,5) Инвестиции, 17 окт, 22:26 Курс доллара на 18 октября
USD ЦБ: 80,98 (+1,9) Инвестиции, 17 окт, 22:26
Трамп отправился в Мар-а-Лаго после встречи с Зеленским Политика, 01:03
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
Над семью регионами России за два часа уничтожили 29 беспилотников Политика, 00:20
О чем в Белом доме договорились и не договорились Трамп и Зеленский Политика, 00:18
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 00:10
Трамп потребовал от Зеленского заключить сделку с Россией Политика, 00:04
Сможет ли ЦСКА доказать, что достоин лидерства. Интриги тура РПЛ Спорт, 00:00
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 20 октября
Присоединиться
Зеленский рассказал об итогах переговоров с США о ракетах Tomahawk Политика, 17 окт, 23:55
В Белом доме раскрыли меню обеда Трампа и Зеленского Политика, 17 окт, 23:53
Зеленский созвонился с лидерами Европы после переговоров с Трампом Политика, 17 окт, 23:34
Белый дом фразой «ваша мама» ответил, кто выбрал Венгрию для саммита Политика, 17 окт, 23:34
Зеленский привез Трампу карту с «болевыми точками» России Политика, 17 окт, 23:30
Фигуры, идеи и институции: азбука современного российского искусства РБК и СберПервый, 17 окт, 23:24
Встреча Трампа и Зеленского в Белом доме завершилась Политика, 17 окт, 23:17