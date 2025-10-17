В Белом доме раскрыли меню обеда Трампа и Зеленского

На обеде президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского гостям предложили жареного цыпленка с хэшем из батата, фрикасе из зеленого горошка, рукколой и айоли с розмарином, сообщил пресс-пул Белого дома.

Меню также включало салат с хрустящими артишоками и тонко нарезанным фенхелем. На десерт предлагали яблоки сорта Макинтош и карамельный шифоновый бисквит с мороженым из клементина и ежевичным соусом.

Встреча двух президентов закончилась. Зеленский провел в Белом доме около двух с половиной часов. Закрытая часть их беседы с Трампом закончилась без совместного общения с журналистами.

Перед встречей украинская сторона нервничала из-за неопределенного исхода переговоров выяснила Financial Times. Настроение делегации омрачил телефонный разговор Трампа с российским президентом Владимиром Путиным, по итогам которого они договорились встретиться в Венгрии.

Одной из приоритетных задач Зеленского было получить одобрение Трампа на продажу ракет Tomahawk. Он предложил США сделку с обменом украинских беспилотников на американские ракеты.