Bloomberg рассказал, зачем Орбану нужна встреча Путина и Трампа в Венгрии

Виктор Орбан и Владимир Путин (Фото: Евгения Новоженина / Reuters)

Предстоящие переговоры российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште могут повысить популярность премьера Венгрии Виктора Орбана, что поможет его переизбранию в следующем году. Об этом рассказал Bloomberg.

«Премьер-министр Венгрии рассчитывает пожинать плоды многолетнего ухаживания за президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным, когда примерно через две недели примет двух лидеров в Будапеште», — говорится в материале Bloomberg.

По оценке издания, венгерский премьер на фоне предстоящей встречи чувствует свои действия «оправданными» после обвинения в нарушении европейских принципов миграции и поддержки тесного сотрудничества с Россией.

В преддверии выборов в апреле 2026 года, по данным Bloomberg, опросы показывают, что партия Орбана ФИДЕС отстает от партии «Тиса» его оппонента Петера Мадьяра на 10%.

В попытке преодолеть многолетний экономический спад, как пишет издание, Орбан во время предвыборной кампании позиционировал себя как гаранта мира. Его «миссия мира» с визитами в Киев, Москву и Пекин вызвала международную критику за ведение дипломатии во время председательства Венгрии в ЕС.

Орбан занимал пост премьер-министра Венгрии дважды: с 1999 по 2002 год и с 2010 года по настоящее время. В июле 2025 года его совокупный срок пребывания премьером превысил 15 лет. Как выяснил Telex, Орбан решил остаться премьером Венгрии до 2034 года. Премьер Венгрии начал свою политическую карьеру в 1980-х, используя антикоммунистическую риторику и призывая советские войска покинуть Венгрию. Позднее он отказался от либеральных идей.

Встреча Путина и Трампа в Будапеште состоится, по словам американского президента, в течение двух недель. Переговоры запланировали по итогам телефонного разговора лидеров России и США 16 октября. По словам Трампа, предстоящий саммит будет посвящен окончательному урегулированию.

На следующий день, 17 октября, Путин провел телефонный разговор с Орбаном. Последний рассказал, что уже отдал поручения по подготовке встречи президентов в Будапеште. Венгерский премьер отметил, что «подготовка к мирному саммиту США и России идет полным ходом». Позже Орбан написал, что встреча будет «надежной и безопасной».