 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Рэпер Macan назвал дату ухода в армию

Рэпер Macan заявил, что уйдет на службу в армию 28 ноября
Рэпер Macan (настоящее имя Андрей Косолапов)
Рэпер Macan (настоящее имя Андрей Косолапов) (Фото: macan_official1 / Telegram)

Рэпер Macan (настоящее имя Андрей Косолапов) отправится на срочную службу в армию 28 ноября. Об этом он рассказал в ролике, который опубликовал в своем телеграм-канале.

«Я никуда не уезжал, не был ни в какой Испании, никогда не скрывался. 28 ноября ухожу в армию», — заверил рэпер.

В начале октября Косолапов объявил, что пройдет срочную службу в армии. Он рассказал, что был в военкомате, где и получил повестку. «Никто не прятался. Никого не задерживали», — подчеркнул Macan. Незадолго до этого он опубликовал селфи с призывного пункта в Москве.

Срок явки в военкомат по электронной повестке увеличат
Общество
Фото:Евгений Мессман / ТАСС

В 2025 году осенний призыв в России стартовал 1 октября, он закончится 31 декабря. В войска планируется отправить 135 тыс. призывников в возрасте от 18 до 30 лет. С текущего года решение о призыве на военную службу, не исполненное в период призыва, действительно в течение года.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Валерия Доброва
Macan артисты рэпер
Материалы по теме
Срок явки в военкомат по электронной повестке увеличат
Общество
В Генштабе напомнили об ограничениях при неявке в военкомат
Политика
Мошенники научились красть аккаунты на «Госуслугах» от имени военкоматов
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 октября
EUR ЦБ: 92,08 (+0,36) Инвестиции, 16 окт, 18:51 Курс доллара на 17 октября
USD ЦБ: 79,08 (+0,24) Инвестиции, 16 окт, 18:51
Избыток чувств (и веса): что на самом деле нужно домашнему животному РБК х Четыре Лапы, 19:00
Конкуренция, аналитика, ИИ: как выжить на маркетплейсах в 2025 году РБК Радио, 18:59
Путин и Трамп встретятся в Венгрии. Как главы стран реанимируют диалог Политика, 18:54
В Уфе чиновник с улыбкой встретил свое задержание по делу о взятке Политика, 18:54
РФС поддержал все спорные решения судьи в матче ЦСКА — «Спартак» Спорт, 18:51
Бренд для своих: как компании привлекают и удерживают лучших кандидатов Отрасли, 18:46
Роль системных интеграторов в цифровизации бизнеса в России. Исследование РБК х Ростелеком, 18:45
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Киев раскрыл условие Зеленского для встречи с Путиным Политика, 18:44
«СберСити» сократит выбросы на 1,43 млн углеродных единиц Тренды, 18:40
Истина в стекле: как выбрать винные бокалы РБК и СберПервый, 18:38
Миллер назвал финансовое положение «Газпрома» стабильным и надежным Экономика, 18:38
На заводе «Авангард» в Стерлитамаке произошел взрыв Общество, 18:35
Зачем люди покупают искусство. Монологи коллекционеров и художников РБК и СберПервый, 18:30
Роднина оценила шансы Валиевой успешно возобновить карьеру Спорт, 18:28