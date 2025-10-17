Рэпер Macan назвал дату ухода в армию

Рэпер Macan (настоящее имя Андрей Косолапов) (Фото: macan_official1 / Telegram)

Рэпер Macan (настоящее имя Андрей Косолапов) отправится на срочную службу в армию 28 ноября. Об этом он рассказал в ролике, который опубликовал в своем телеграм-канале.

«Я никуда не уезжал, не был ни в какой Испании, никогда не скрывался. 28 ноября ухожу в армию», — заверил рэпер.

В начале октября Косолапов объявил, что пройдет срочную службу в армии. Он рассказал, что был в военкомате, где и получил повестку. «Никто не прятался. Никого не задерживали», — подчеркнул Macan. Незадолго до этого он опубликовал селфи с призывного пункта в Москве.

В 2025 году осенний призыв в России стартовал 1 октября, он закончится 31 декабря. В войска планируется отправить 135 тыс. призывников в возрасте от 18 до 30 лет. С текущего года решение о призыве на военную службу, не исполненное в период призыва, действительно в течение года.