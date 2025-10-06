 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Рэпер Macan заявил, что уйдет служить в армию

Рэпер Macan (Андрей Косолапов)
Рэпер Macan (Андрей Косолапов) (Фото: Валерия Калугина / ТАСС)

Рэпер Macan (настоящее имя Андрей Косолапов) заявил, что пройдет срочную службу в армии. Об этом он рассказал в Instagram (принадлежит корпорации Meta, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена).

В публикации артист написал о том, что был в военкомате, где и получил повестку. «Не верьте желтым СМИ. Никто не прятался. Никого не задерживали. <...> Идем служить», — заявил Macan.

Незадолго до этого Косолапов опубликовал селфи с призывного пункта в Москве. РБК обратился за комментарием к Macan и его представителю.

В России начался осенний призыв
Политика
Фото:Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Согласно федеральному закону о воинской обязанности и военной службе, с момента получения повестки гражданин должен в двухнедельный срок явиться в военный комиссариат. Осенний призыв в России начался 1 октября и закончится 31 декабря 2025 года, в войска планируется отправить 135 тыс. человек.

В августе 2025-го телеграм-канал Mash сообщил, что певцу грозит уголовное дело по ст. 328 УК России за уклонение от призыва в армию. По информации телеграм-канала, с начала года артист проигнорировал шесть повесток.

