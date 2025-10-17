 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Осужденному за взятки экс-мэру Нижнего Новгорода отказали в УДО

Олег Сорокин
Олег Сорокин (Фото: Роман Яровицын / «Коммерсантъ»)

Суд в Омске отказал в условно-досрочном освобождении бывшему мэру Нижнего Новгорода Олегу Сорокину, сообщает пресс-служба судов Омской области.

«Постановлением Куйбышевского районного суда г. Омска ходатайство адвоката в интересах осужденного Сорокина О.В. об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания оставлено без удовлетворения», — говорится в сообщении, где отметили, что постановление в законную силу пока не вступило.

В пресс-службе также напомнили, что Сорокин отбывает основное наказание в исправительной колонии строгого режима.

Белгородского зампрокурора уволили из-за подозрения во взятке
Политика
Дмитрий Смирнов

Сорокин, возглавлявший город в 2010–2015 годах и занимавший пост зампреда заксобрания области в 2016–2018 годах, был задержан в 2017 году и в 2019-м приговорен к десяти годам лишения свободы.

Суд признал его виновным в попытке подкупа за $1 млн руководства компании «Вектрон» через посредника Мансура Садекова и в соучастии в похищении в 2004 году Александра Новоселова — охранника бывшего вице-спикера заксобрания региона Михаила Дикина.

В августе 2023 года по иску Генпрокуратуры у Сорокина и аффилированных с ним лиц изъяли 1,5 млрд руб., признанных доходом от деятельности компании «Инградстрой», которой он, по данным суда, управлял через доверенных лиц. Деньги обратили в доход государства.

