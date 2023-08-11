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У экс-мэра Нижнего Новгорода и его партнеров изъяли 1,5 млрд руб.

Генпрокуратура: суд изъял у экс-мэра Нижнего Новгорода Олега Сорокина ₽1,5 млрд
В доход государства обращена прибыль компании «Инградстрой». Экс-главу Нижнего Новгорода Олега Сорокина в 2019 году приговорили к 10 годам за взятку и соучастие в похищении человека
Олег Сорокин
Олег Сорокин (Фото: Олег Золото / РИА Новости)

Суд в Нижнем Новгороде по иску Генпрокуратуры изъял у экс-главы Нижнего Новгорода Олега Сорокина и аффилированных с ним лиц ₽1,5 млрд, они обращены в доход государства. Об этом говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Ведомство называет источником этих средств «коррупционные нарушения». «Установлено, что, вопреки требованиям антикоррупционного законодательства, Сорокин после избрания на муниципальную должность продолжил заниматься предпринимательской деятельностью. В частности, через доверенных лиц он управлял и владел ООО СЗ «Инградстрой» и другими фирмами», — говорится в сообщении. В доход государства обращается прибыль «Инградстроя» от возведенных в период с 2014 по 2022 год домов.

Сорокина (занимал пост мэра в 2010–2015 годах, в 2016–2018 годах был зампредом заксобрания Нижегородской области) задержали в 2017 году по подозрению во взятке. В марте 2019 года его приговорили к десяти годам лишения свободы в колонии строгого режима. Обвинение просило для него 12 лет.

Суд установил, что в 2013 году по поручению Сорокина его знакомый Мансур Садеков пытался подкупить за $1 млн руководство ЗАО «Вектрон», чтобы оно не оспаривало победу «Инградстроя» в аукционе по продаже 453 га под застройку. Кроме того, экс-мэра признали виновным в соучастии в похищении в 2004 году Александра Новоселова — охранника бывшего вице-спикера заксобрания региона Михаила Дикина. Новоселова вывезли в лес и добивались показаний о заказчиках покушения на Сорокина.

До своего прихода в политику Сорокин занимался строительным бизнесом. В 1998–1999 годах был генеральным директором завода «Старт», в 1999–2001 годах — заместителем директора по финансам государственного учреждения «Дорожный фонд Нижегородской области». В 2003 году он основал группу компаний «Столица Нижний», которая специализируется на строительстве жилья и торговых центров. В 2005 году стал депутатом регионального парламента, где возглавлял комиссию по строительству и архитектуре, а в октябре 2010 года был избран мэром Нижнего Новгорода.

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Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев, Юлия Волкова Юлия Волкова
Нижний Новгород Олег Сорокин коррупция
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