Задержан бывший мэр Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде задержали бывшего мэра Олега Сорокина, который сейчас занимает пост вице-председателя Заксобрания региона. Задержание Сорокина связано с претензиями к его работе на посту градоначальника

Олег Сорокин (Фото: Олег Золото / РИА Новости)

Бывший мэр Нижнего Новгорода, а ныне заместитель председателя Заксобрания Нижегородской области Олег Сорокин задержан. Об этом РБК рассказал депутат местного заксобрания Владимир Буланов.

«В настоящий момент он задержан», — рассказал депутат, уточнив, что об этом ему стало известно «из собственных источников».

Уголовное дело против бывшего градоначальника касается «нарушений земельных отношений» и «конкретно двух участков в Нижнем Новгороде», сообщил Буланов.

По его словам, задержание экс-мэра стало «очередным ударом по имиджу Нижнего Новгорода». «Предпринимателя номер один, крупнейшего налогоплательщика, мецената [задержали] в канун Нового года по экономической статье. Бизнес и десятки тысяч рабочих мест, которые входят в его сферу влияния, ставятся под удар. Это все неприятно для бизнес-сообщества», — отметил Буланов.

О том, что Сорокина задержали, также сообщает ТАСС со ссылкой на депутата Госдумы Нижегородской области Александра Курдюмова. «Он задержан, проходят обыски», — сказал Курдюмов.

В настоящее время Сорокина допрашивают по делу, которое возбудил Следственный комитет, и только после допроса будет определен его процессуальный статус, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на свои источники. Официально задержание Сорокина правоохранительные органы пока не комментируют.

Советник директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации Александр Хинштейн на своей странице в Twitter сообщил, что задержание Сорокина связано с возбужденным в 2013 году делом о коммерческом подкупе за право аренды 453 га в Нижнем Новгороде

По этому делу был осужден предприниматель Мансур Садеков, которого задержали при попытке передать 30 млн руб. руководству ЗАО «Вектрон», не допущенного до участия в аукционе. По жалобе «Вектрона» ФАС в итоге отменила аукцион на право аренды 14 земельных участков площадью 453 га с единственным участником — ООО «Инградстрой».

Садеков выступал посредником в этом деле. По его словам, он заложил в банковскую ячейку наличные для руководства «Вектрона», чтобы оно отозвало жалобу в ФАС, не подавало иски в суд и не создавало препятствий для получения земельного участка. При этом Садеков жаловался, что Сорокина никто не опрашивает и он проходит в деле лишь как «неустановленное лицо», сообщает местное издание «В городе N». Сам Сорокин свою связь с Садековым отрицал, заявляя, что тот приплетает его к делу, что «выкрутиться» с минимальными потерями. В итоге Садеков просидел в «Матросской Тишине» четыре с половиной месяца, признал вину, сотрудничал со следствием и был приговорен к штрафу в 307 млн руб. Его версия о том, что организатором подкупа был нижегородский мэр, во время расследования не подтвердилась, сообщал «Коммерсантъ».

ООО «Инградстрой» спустя полтора года выиграло дело против ФАС в кассационном суде и получило право долгосрочной аренды 453 га в Советском районе Нижнего Новгорода под комплексную жилищную застройку и строительство инженерной инфраструктуры.

До своего прихода в политику Сорокин занимался строительным бизнесом. В 1998–1999-х годах Сорокин был генеральным директором завода «Старт», в 1999–2001-х годах — заместителем директора по финансам государственного учреждения «Дорожный фонд Нижегородской области». В 2003 году он основал группу компаний «Столица Нижний», которая специализируется на строительстве жилья и торговых центров.

В 2005 году стал депутатом регионального парламента, где возглавлял комиссию по строительству и архитектуре, а в октябре 2010 года был избран мэром Нижнего Новгорода.

В 2014 году, когда Сорокин был мэром Нижнего Новгорода, Следственный комитет уже проверял его на причастность к незаконному участию в предпринимательской деятельности, сообщал «РБК-Нижний Новгород».

В СКР подозревали, что аффилированные с близкими родственниками мэра компании ООО «РегионИнвест52» и ООО «Инградстрой» незаконно получили контракты на аренду 14 земельных участков, а также на развитие застроенного квартала площадью в 2 га на ул. Ильинской и пл. Горького в центре Нижнего Новгорода.

Проверке СКР предшествовали проверки и обыски подконтрольных супруге Сорокина Эладе Нагорной компаниях «Столица Нижний» и «Старт-Строй», однако в феврале 2013 года уголовное дело было прекращено из-за отсутствия состава преступления.

По результатам проверки СКР не было принято процессуальных решений, и Сорокин занимал пост мэра до осени 2015 года. В 2016 году его избрали в Законодательное собрание области.