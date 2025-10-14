Белгородского зампрокурора уволили из-за подозрения во взятке
Зампрокурора Белгородской области Дмитрия Смирнова уволили, он подозревается в совершении коррупционного преступления, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
По данным ведомства, в отношении Смирнова организовали уголовное преследование на основании «проверочных мероприятий», которые провели правоохранительные органы при координации Генпрокуратуры.
О задержании Смирнова по подозрению в получении взятки ранее сообщили источники РБК. Издание 47News со ссылкой на источники написало, что речь идет о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК России). Максимальное наказание по статье — 15 лет лишения свободы. Подробности дела пока неизвестны.
Дмитрий Смирнов родился в 1987 году. В 2009 году он работал следователем Управления внутренних дел по Калининскому району в Санкт-Петербурге, после чего еще два года был следователем следственного отдела по Невскому району СК при прокуратуре по Санкт-Петербургу. Затем еще два года работал следователем, а в 2013 году стал помощником прокурора того же района, где был следователем.
С 2013 по 2022 год Смирнов занимал разные должности в прокуратуре города. Как уточнила газета 47News, материалы дела касаются прошлого места работы Смирнова во Всеволожском районе, где он проработал с марта 2022-го по сентябрь 2025 года городским прокурором. В сентябре его назначили зампрокурора Белгородской области.
