Военная операция на Украине
0

На подлете к Владимиру ночью обезвредили беспилотник

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Полегенько / ТАСС
Фото: Александр Полегенько / ТАСС

В ночь на 17 октября средства радиоэлектронной борьбы подавили приближающийся к Владимиру беспилотник, заявил глава региона Александр Авдеев.

По его словам, громкий звук был слышен на западной окраине города. В секторе, где упал дрон, отработали оперативные службы. Пострадавших и разрушений нет.

Ночью беспилотники сбили в Московском регионе, Крыму и над Черным морем
Политика
Фото:Минобороны России

Это не первый налет, с которым столкнулась Владимирская область. В июне в регионе временно ограничили работу мобильного интернета из-за угрозы атаки беспилотников.

В начале октября над областью сбили два дрона.

Теги
Полина Дуганова
атака дронов беспилотники БПЛА Владимирская область Владимир Александр Авдеев РЭБ
