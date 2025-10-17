На подлете к Владимиру ночью обезвредили беспилотник

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

В ночь на 17 октября средства радиоэлектронной борьбы подавили приближающийся к Владимиру беспилотник, заявил глава региона Александр Авдеев.

По его словам, громкий звук был слышен на западной окраине города. В секторе, где упал дрон, отработали оперативные службы. Пострадавших и разрушений нет.

Это не первый налет, с которым столкнулась Владимирская область. В июне в регионе временно ограничили работу мобильного интернета из-за угрозы атаки беспилотников.

В начале октября над областью сбили два дрона.

