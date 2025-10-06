 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

За ночь над Россией сбили 251 дрон

Сюжет
Военная операция на Украине

Средства ПВО минувшей ночью сбили над Россией 251 украинский беспилотник, сообщает Минобороны.

Больше всего дронов уничтожили над акваторией Черного моря — 62. В Крыму перехватили еще 40 БПЛА, в Курской области — 34, в Белгородской — 30.

Над территорией Нижегородской области военные сбили 20 дронов, Воронежской — 17, Краснодарским краем — 11, Ростовской области — четыре. По восемь БПЛА уничтожено в Брянской и Тульской областях, по два — во Владимирской, Ивановской, Калужской, Тамбовской и Орловской, по одному — над территорией Липецкой области и над Московским регионом.

Еще пять БПЛА перехватили над акваторией Азовского моря.

Собянин сообщил о сбитом на подлете к Москве дроне
Политика

В течение ночи об отражении атак сообщали мэр Москвы Сергей Собянин и власти других регионов — Белгородской, Воронежской, Тульской областей. Опасность атаки БПЛА объявляли в Мордовии, Самарской, Ульяновской, Ивановской областях.

На этом фоне в аэропортах Саратова, Сочи, Геленджика, Краснодара, Нижнего Новгорода, Ярославля и Калуги вводили ограничения.

Материал дополняется

Курс евро на 3 октября
EUR ЦБ: 95,34 (-0,3) Инвестиции, 02 окт, 18:01 Курс доллара на 3 октября
USD ЦБ: 81,01 (-0,49) Инвестиции, 02 окт, 18:01
Власти сообщили о работе ПВО в районе Туапсе Общество, 08:01
За ночь над Россией сбили 251 дрон Политика, 07:48
Держать лицо: как (не) изменилась деловая культура Китая РБК и ВТБ, 07:46
Гладков рассказал о ситуации с электричеством в Белгороде после обстрела Политика, 07:39
Трамп анонсировал строительство новой атомной подлодки класса «Вирджиния» Политика, 07:35
В Москве спрогнозировали облачную погоду и туман Общество, 07:32
Инвесторы попросили приостановить размещение облигаций «Электрорешения» Инвестиции, 07:30
В трех российских аэропортах сняли ограничения на полеты Политика, 07:24
«Ростех» продаст с торгов долю в бывшем экспортере авиазапчастей Бизнес, 07:00
За ночь над Тульской областью уничтожили восемь беспилотников Политика, 06:53
Земфира решила сохранить статус ИП в России Общество, 06:39
Над Воронежской областью сбили около десяти беспилотников Политика, 06:35
Грету Тунберг снова депортируют из Израиля после перехвата флотилии Политика, 06:07
Собянин сообщил о сбитом на подлете к Москве дроне Политика, 05:59