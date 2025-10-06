За ночь над Россией сбили 251 дрон
Средства ПВО минувшей ночью сбили над Россией 251 украинский беспилотник, сообщает Минобороны.
Больше всего дронов уничтожили над акваторией Черного моря — 62. В Крыму перехватили еще 40 БПЛА, в Курской области — 34, в Белгородской — 30.
Над территорией Нижегородской области военные сбили 20 дронов, Воронежской — 17, Краснодарским краем — 11, Ростовской области — четыре. По восемь БПЛА уничтожено в Брянской и Тульской областях, по два — во Владимирской, Ивановской, Калужской, Тамбовской и Орловской, по одному — над территорией Липецкой области и над Московским регионом.
Еще пять БПЛА перехватили над акваторией Азовского моря.
В течение ночи об отражении атак сообщали мэр Москвы Сергей Собянин и власти других регионов — Белгородской, Воронежской, Тульской областей. Опасность атаки БПЛА объявляли в Мордовии, Самарской, Ульяновской, Ивановской областях.
На этом фоне в аэропортах Саратова, Сочи, Геленджика, Краснодара, Нижнего Новгорода, Ярославля и Калуги вводили ограничения.
Материал дополняется
