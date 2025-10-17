 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Ночью беспилотники сбили в Московском регионе, Крыму и над Черным морем

Минобороны: ПВО отразила атаку 61 дрона над российскими регионами
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Минобороны России
Фото: Минобороны России

В ночь на 17 октября дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 61 украинский беспилотник самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны.

Большинство дронов пришлось на Крым, где сбили 32 БПЛА. В Ростовской области ПВО отработала по 13 беспилотникам, еще шесть сбили над акваторией Черного моря, пять — над Брянской областью.

По два дрона уничтожили в Тульской области и Московском регионе. Один сбили над территорией Курской области.

В белгородском селе при ударе дрона по автомобилю погиб мужчина
Политика
Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Незадолго до сообщения Минобороны губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил об отраженном налете дронов. Их сбили над пятью районами, в одном из которых — Красносулинском — были повреждены ограждение и дом на частном подворье. Никто не пострадал.

Кроме того, ранним утром глава Сочи Андрей Прошунин сообщил о продолжающейся ракетной атаке на город, он также предупреждал о налете беспилотников.

Авторы
Теги
Полина Дуганова
атака дронов беспилотники БПЛА Минобороны ПВО
