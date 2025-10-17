В Киеве и области на час отключили электричество

Фото: Ed Ram / Getty Images

Утром 17 октября в Киеве и Киевской области почти на час экстренно отключили электричество, следует из публикаций энергетического холдинга ДТЭК в Telegram.



Сообщение об отключении было размещено в канале ДТЭК в 09:33 мск. О том, что свет вновь появился в холдинге сообщили в 10:26 мск. На момент подготовки материала на сайте компании было указано, что на 17 октября отключения не планируются, ситуацию в энергосистеме, при этом, назвали сложной.

Как отмечает ТСН, графики аварийных отключений применяются в аварийных случаях, когда за очень короткий срок нужно в срочном порядке снизить потребляемые мощности из сети. Сроки отключений при этом спрогнозировать невозможно, объясняет телевизионная служба.

Накануне, 16 октября, в Киеве начались аварийные отключения света, то же самое произошло в Сумской, Полтавской и Кировоградской областях, а также в Днепропетровской. В Черниговской области отключения электричества стали плановыми.

За день до этого Минэнерго Украины заявило о введении аварийных графиков отключения электричества почти на всей территории Украины. Мера не коснулась лишь Черниговскую область и подконтрольную Киеву часть Донбасса.

Минобороны неоднократно подчеркивало, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.