В Киеве начались аварийные отключения света
В Киеве утром 16 октября начались аварийные отключения света, передает «Страна». По данным «РБК-Украина», то же самое происходит в Сумской, Полтавской и Кировоградской областях, а также в Днепропетровской. В Черниговской области проходят плановые отключения электричества.
15 октября почти на всей территории Украины ввели аварийные графики отключения электричества. Ранее они не коснулись Черниговской области и подконтрольной Киеву части Донбасса.
В Минэнерго Украины отметили, что в Черниговской области продолжают действовать графики почасовых отключений. В ведомстве призвали тех, у кого есть электричество, потреблять его экономно.
Власти Днепропетровской области заявили, что в регионе повреждена энергетическая инфраструктура. Также на территории транспортного и промышленного предприятий обнаружены разрушения. Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
Частично электричество пропало в Черкасской области, а аварийный график запустили в Харьковской области. О возможных отключениях света предупредили во Львовской области.
Читайте РБК в Telegram.
Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели
Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии
Дайджест глобальных технологических трендов
Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес
AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью
Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?