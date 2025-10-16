 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

В Киеве начались аварийные отключения света

Сюжет
Военная операция на Украине
Отключение электроэнергии также началось в Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Кировоградской областях. Накануне аварийные графики ввели почти на всей территории Украины
Фото: Ed Ram / Getty Images
Фото: Ed Ram / Getty Images

В Киеве утром 16 октября начались аварийные отключения света, передает «Страна». По данным «РБК-Украина», то же самое происходит в Сумской, Полтавской и Кировоградской областях, а также в Днепропетровской. В Черниговской области проходят плановые отключения электричества.

15 октября почти на всей территории Украины ввели аварийные графики отключения электричества. Ранее они не коснулись Черниговской области и подконтрольной Киеву части Донбасса.

Почти на всей Украине ввели аварийные графики отключения света
Политика
Фото:Николетта Стоянова / Getty Images

В Минэнерго Украины отметили, что в Черниговской области продолжают действовать графики почасовых отключений. В ведомстве призвали тех, у кого есть электричество, потреблять его экономно.

Власти Днепропетровской области заявили, что в регионе повреждена энергетическая инфраструктура. Также на территории транспортного и промышленного предприятий обнаружены разрушения. Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Частично электричество пропало в Черкасской области, а аварийный график запустили в Харьковской области. О возможных отключениях света предупредили во Львовской области.

Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
Минэнерго Украины свет электричество отключение электричества
