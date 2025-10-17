 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

В Кривом Роге повреждены объекты инфраструктуры

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Максим Константинов / Global Look Press
Фото: Максим Константинов / Global Look Press

В Кривом Роге в Днепропетровской области Украины несколько объектов инфраструктуры получили повреждения, заявил глава городской военной администрации Александр Вилкул. В ночь на 17 октября он сообщил о 10 прогремевших в городе взрывах.

По словам Вилкула, на объектах возникли пожары, руководитель Криворожской районной военной администрации Евгений Ситниченко заявил о возгорании на территории промышленного предприятия. Огонь на объектах инфраструктуры был ликвидирован оперативными службами.

Без электричества, однако, остались три поселка и 22 населенных пункта. «Энергетики делают все возможное для восстановления. <...> В целом все службы, коммунальный транспорт, больницы и социальные учреждения в городе работают», — заверил Вилкул.

Часть населенных пунктов Курской области лишилась света после ударов ВСУ
Политика

Двумя днями ранее, 15 октября, украинское Минэнерго сообщило о введении аварийных графиков отключения электричества почти на всей территории Украины. Исключением стали лишь Черниговская область и подконтрольная Киеву часть Донбасса.

Меру в ведомстве объяснили «сложной ситуацией» в объединенной энергосистеме Украины за исключением двух указанных регионов. На следующий день, 16 октября в Киеве начались аварийные отключения света, то же самое произошло в Сумской, Полтавской и Кировоградской областях, а также в Днепропетровской. В Черниговской области отключения электричества стали плановыми.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Полина Дуганова
Украина Кривой Рог Днепропетровская область повреждения инфраструктура отключение электричества
Материалы по теме
Часть населенных пунктов Курской области лишилась света после ударов ВСУ
Политика
«УП» сообщила о рисках длительных отключений света на Украине зимой
Экономика
Больше 80 тыс. жителей Херсонской области остались без света
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 октября
EUR ЦБ: 92,08 (+0,36) Инвестиции, 16 окт, 18:51 Курс доллара на 17 октября
USD ЦБ: 79,08 (+0,24) Инвестиции, 16 окт, 18:51
Экстремальный страх охватил рынок криптовалют на фоне падения курсов Крипто, 11:21
Почему качественные товары остаются на складах и как этого избежатьПодписка на РБК, 11:15
Компания допустила подачу в суд из-за слов Федорищева о неуплате налогов Бизнес, 11:07
Вторая ракетка России рассказала, что могла получить чешский паспорт Спорт, 11:02
Как работать, не принося в жертву собственный комфорт и интересы РБК и ГАЛС, 11:00
В Подмосковье военный убил контрактника и покончил с собой Общество, 10:48
Аэропорт Кишинева эвакуировали из-за возможной взрывчатки в багаже Общество, 10:48
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Крадущийся тигр на шелковом пути: как развивается торговля с Узбекистаном РБК и РЭЦ, 10:45
В Забайкалье задержали переводившего боевикам деньги в Сирию Общество, 10:36
Сийярто поговорил по телефону с Лавровым и замгоссекретаря США Политика, 10:32
Тест для инвестора: готовы ли вы к облигациям #всенабиржу!, 10:30
Акции Novabev Group потеряли почти 6% на фоне дивидендного гэпа Инвестиции, 10:28
Названы округа Подмосковья с ростом и падением цен на загородное жилье Недвижимость, 10:26
Мошенники начали использовать схему с договорами на газовое оборудование Общество, 10:26