В Кривом Роге повреждены объекты инфраструктуры

Фото: Максим Константинов / Global Look Press

В Кривом Роге в Днепропетровской области Украины несколько объектов инфраструктуры получили повреждения, заявил глава городской военной администрации Александр Вилкул. В ночь на 17 октября он сообщил о 10 прогремевших в городе взрывах.

По словам Вилкула, на объектах возникли пожары, руководитель Криворожской районной военной администрации Евгений Ситниченко заявил о возгорании на территории промышленного предприятия. Огонь на объектах инфраструктуры был ликвидирован оперативными службами.

Без электричества, однако, остались три поселка и 22 населенных пункта. «Энергетики делают все возможное для восстановления. <...> В целом все службы, коммунальный транспорт, больницы и социальные учреждения в городе работают», — заверил Вилкул.

Двумя днями ранее, 15 октября, украинское Минэнерго сообщило о введении аварийных графиков отключения электричества почти на всей территории Украины. Исключением стали лишь Черниговская область и подконтрольная Киеву часть Донбасса.

Меру в ведомстве объяснили «сложной ситуацией» в объединенной энергосистеме Украины за исключением двух указанных регионов. На следующий день, 16 октября в Киеве начались аварийные отключения света, то же самое произошло в Сумской, Полтавской и Кировоградской областях, а также в Днепропетровской. В Черниговской области отключения электричества стали плановыми.