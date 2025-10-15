Почти на всей Украине ввели аварийные графики отключения света
На почти всей территории Украины ввели аварийные графики отключения электричества, мера не затронула только Черниговскую область и подконтрольную Киеву часть Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба украинского Министерства энергетики.
«Из-за сложной ситуации в объединенной энергосистеме Украины во всех регионах, кроме Донецкой и части Черниговской области, применены аварийные графики отключений», — говорится в уведомлении.
В Минэнерго добавили, что в Черниговской области продолжают действовать графики почасовых отключений. В ведомстве призвали тех, у кого есть электричество, потреблять его экономно.
Утром 15 октября экстренные отключения электроэнергии ввели в Днепропетровской, Кировоградской и Полтавской областях Украины. Власти Днепропетровской области незадолго до этого сообщили, что в регионе повреждена энергетическая инфраструктура. Они также заявили о разрушениях на территории транспортного и промышленного предприятий.
Накануне, 14 октября, с аварийными отключениями света столкнулись жители Сумской, Харьковской, Полтавской областей. Частично электроэнергия пропала в Кировоградской, Киевской и Черкасской областях. К возможному отсутствию отопления подготовились и во Львове.
Читайте РБК в Telegram.
Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели
Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии
Дайджест глобальных технологических трендов
Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес
AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью
Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?