Военная операция на Украине⁠,
0

Почти на всей Украине ввели аварийные графики отключения света

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Николетта Стоянова / Getty Images
Фото: Николетта Стоянова / Getty Images

На почти всей территории Украины ввели аварийные графики отключения электричества, мера не затронула только Черниговскую область и подконтрольную Киеву часть Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба украинского Министерства энергетики.

«Из-за сложной ситуации в объединенной энергосистеме Украины во всех регионах, кроме Донецкой и части Черниговской области, применены аварийные графики отключений», — говорится в уведомлении.

В Минэнерго добавили, что в Черниговской области продолжают действовать графики почасовых отключений. В ведомстве призвали тех, у кого есть электричество, потреблять его экономно.

Администрация Киева опровергла отключения света в метро
Общество
Фото:Thomas Peter / Reuters

Утром 15 октября экстренные отключения электроэнергии ввели в Днепропетровской, Кировоградской и Полтавской областях Украины. Власти Днепропетровской области незадолго до этого сообщили, что в регионе повреждена энергетическая инфраструктура. Они также заявили о разрушениях на территории транспортного и промышленного предприятий.

Накануне, 14 октября, с аварийными отключениями света столкнулись жители Сумской, Харьковской, Полтавской областей. Частично электроэнергия пропала в Кировоградской, Киевской и Черкасской областях. К возможному отсутствию отопления подготовились и во Львове.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Полина Дуганова
Украина свет отключение электричества
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 20 октября
Присоединиться
