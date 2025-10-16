Часть населенных пунктов Курской области лишилась света после ударов ВСУ
Часть жителей Курской области остались без света в результате ударов ВСУ по подстанции в городе Рыльске на западе региона, а также по подстанции в слободе Белой приграничного Беловского района. Об этом сообщает губернатор Александр Хинштейн в телеграм-канале.
После атаки на подстанцию в городе Рыльске была обесточена часть города, а также пригород. Сейчас электричество восстановлено, отметил Хинштейн, исключения — несколько многоквартирных домов.
В результате атаки на подстанцию в слободе Белой света лишились жители примерно 40 населенных пунктов. Пострадавших нет, последствия уточняют.
Кроме того, в результате атаки были повреждены стена и одно окно соседнего дома в Рыльске, а также перебита газовая труба.
Ранее в сентябре в результате ударов ВСУ по Курской области без света осталась основная часть потребителей в Льгове. Хинштейн тогда рассказал, что ВСУ атаковали Льгов, есть повреждения инфраструктуры и объектов энергетики.
