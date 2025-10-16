 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Часть населенных пунктов Курской области лишилась света после ударов ВСУ

Сюжет
Военная операция на Украине

Часть населенных пунктов Курской области лишилась света после ударов ВСУ
Video

Часть жителей Курской области остались без света в результате ударов ВСУ по подстанции в городе Рыльске на западе региона, а также по подстанции в слободе Белой приграничного Беловского района. Об этом сообщает губернатор Александр Хинштейн в телеграм-канале.

После атаки на подстанцию в городе Рыльске была обесточена часть города, а также пригород. Сейчас электричество восстановлено, отметил Хинштейн, исключения — несколько многоквартирных домов.

В результате атаки на подстанцию в слободе Белой света лишились жители примерно 40 населенных пунктов. Пострадавших нет, последствия уточняют.

Кроме того, в результате атаки были повреждены стена и одно окно соседнего дома в Рыльске, а также перебита газовая труба.

«УП» сообщила о рисках длительных отключений света на Украине зимой
Экономика
Фото:Thomas Peter / Reuters

Ранее в сентябре в результате ударов ВСУ по Курской области без света осталась основная часть потребителей в Льгове. Хинштейн тогда рассказал, что ВСУ атаковали Льгов, есть повреждения инфраструктуры и объектов энергетики.

Авторы
Теги
Персоны
Софья Полковникова
Курская область энергообъектах ВСУ Александр Хинштейн
Александр Хинштейн фото
Александр Хинштейн
политик, губернатор Курской области
26 октября 1974 года
