Общество
0

Посольство Японии запланировало открыть в России визовые центры

Япония запланировала открыть в России визовые центры из-за роста турпотока
Посольство Японии в Москве
Посольство Японии в Москве (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Посольство Японии намерено открыть в России визовые центры, следует из опубликованного на сайте диппредставительства объявления о конкурсе проектов визового центра.

Как говорится в документе, такое решение связано с резким ростом числа обращений от россиян, планирующих поездки в Японию с туристическими целями. Для организации работы центров планируется выбрать частного подрядчика по итогам конкурсного отбора.

Bloomberg рассказал, что Япония даст «зомби-компаниям наконец умереть»
Экономика
Фото:David Dolan / Reuters

Ранее автор телеграм-канала «Врен о Японии» Константин Говорун рассказал РБК, что посольство Японии в Москве испытывает повышенную нагрузку. Помещение визового отдела небольшое, работает несколько окошек, и, по словам Говоруна, сотрудники фактически принимают документы сверхурочно.

У посольства выстраиваются длинные очереди туристов, желающих попасть в страну в сезон Момидзи (осеннее любование красным кленами).

За первые полгода 2025 года российский турпоток в Японию вырос вдвое, страну посетили почти 84 тыс. граждан России. Рост турпотока связывают с упрощением визовых требований: теперь не требуется подтверждение брони отеля, а сотрудники посольства помогают исправлять ошибки в анкетах. 

Авторы
Теги
Полина Дуганова
Япония визы Росссия посольство
