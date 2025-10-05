Bloomberg рассказал, что Япония даст «зомби-компаниям наконец умереть»
Японские власти и финансовые регуляторы берут курс на оживление экономики, постепенно прекращая поддержку неэффективных компаний, известных как «зомби-компании», пишет Bloomberg.
Понятие «зомби-компании» возникло в Японии в 1990-е годы, когда после краха финансового пузыря значительная часть корпораций генерировала денежные средства, которых хватало только на обслуживание долгов, но не для развития. Доля таких фирм в японской экономике после 1993 года превышала 25%.
В США в 2019 году примерно 7% публичных компаний и 4,5% частных компаний относились к категории «зомби», а в России по итогам пандемийного 2020 года в режиме «зомби» функционировали 7,7% компаний.
Такие фирмы годами продолжали работатть за счет дешевых кредитов и господдержки, из-за чего в экономике накапливались проблемы: падала производительность, тормозились инвестиции и развитие новых бизнесов.
В 2024 году в Японии выросла ключевая ставка, а государство приняло закон, упрощающий реструктуризацию предприятий и содействующий оздоровлению рынка. Теперь вместо автоматической поддержки слабых игроков банки и правительство стимулируют их к реформам или добровольному уходу с рынка.
По данным агентства, количество банкротств за год увеличилось на 13%, достигнув максимума с 2014 года — это указывает на начало очищения экономики от «зомби» и формирование более конкурентоспособной бизнес-среды.
Однако эксперты опасаются социальных волнений. «Небольшая когорта победителей против всех остальных рискует дестабилизировать экономику и общество», — сказал профессор Университета Сэйдзё, изучающий зомби-компании Ясуо Гото.
