В белгородском селе при ударе дрона по автомобилю погиб мужчина
В Белгородской области в результате удара дрона ВСУ по легковому автомобилю погиб мирный житель в селе Устинка Белгородского района, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
В результате взрыва беспилотника автомобиль загорелся. Мужчина, находившийся в момент атаки в салоне, скончался на месте.
Регион регулярно подвергается атакам украинских беспилотников. Утром 16 октября дрон ударил по автомобилю в селе Красный Октябрь Белгородского района. В результате мирный житель получил ранения. Транспортное средство получило повреждения.
В ночь на 16 октября в России силы ПВО уничтожили 51 беспилотник, сообщило Минобороны. Три дрона перехватили над Белгородской областью.
