Военная операция на Украине⁠,
0

В белгородском селе при ударе дрона по автомобилю погиб мужчина

Гладков: при ударе дрона по автомобилю в Белгородской области погиб мужчина
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

В Белгородской области в результате удара дрона ВСУ по легковому автомобилю погиб мирный житель в селе Устинка Белгородского района, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

В результате взрыва беспилотника автомобиль загорелся. Мужчина, находившийся в момент атаки в салоне, скончался на месте.

В части Воронежской области пропал свет после атаки дронов
Общество
Фото:Петр Ковалев / ТАСС

Регион регулярно подвергается атакам украинских беспилотников. Утром 16 октября дрон ударил по автомобилю в селе Красный Октябрь Белгородского района. В результате мирный житель получил ранения. Транспортное средство получило повреждения.

В ночь на 16 октября в России силы ПВО уничтожили 51 беспилотник, сообщило Минобороны. Три дрона перехватили над Белгородской областью.

Полина Минаева
Вячеслав Гладков Белгородская область атака дронов
Вячеслав Гладков фото
Вячеслав Гладков
политик, губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
