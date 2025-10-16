В белгородском селе при ударе дрона по автомобилю погиб мужчина

Гладков: при ударе дрона по автомобилю в Белгородской области погиб мужчина

Фото: сервис «Яндекс.Карты»

В Белгородской области в результате удара дрона ВСУ по легковому автомобилю погиб мирный житель в селе Устинка Белгородского района, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

В результате взрыва беспилотника автомобиль загорелся. Мужчина, находившийся в момент атаки в салоне, скончался на месте.

Регион регулярно подвергается атакам украинских беспилотников. Утром 16 октября дрон ударил по автомобилю в селе Красный Октябрь Белгородского района. В результате мирный житель получил ранения. Транспортное средство получило повреждения.

В ночь на 16 октября в России силы ПВО уничтожили 51 беспилотник, сообщило Минобороны. Три дрона перехватили над Белгородской областью.