Аэропорты Краснодара и Сочи возобновили работу
Аэропорты Сочи и Краснодара возобновили прием и выпуск воздушных рейсов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
В период действия ограничительных мер один самолет, направлявшийся в Сочи, был перенаправлен на запасной аэродром.
В аэропорту Краснодара ограничения действовали более пяти часов, в аэропорту Сочи — более трех с половиной. Приостановка работы была необходима для обеспечения безопасности полетов, отметил Кореняко.
Прием и выпуск самолетов также возобновили в аэропортах Саратова, Ульяновска и Самары.
На момент подготовки материала ограничительные действия продолжают действовать в аэропортах Казани, Нижнекамска, Нижнего Новгорода, Ярославля, Калуги, Уфы и Ижевска.
В ночь на 17 октября в Сочи работала ПВО, власти сообщили об отражении ракетной атаки и налета беспилотников.
