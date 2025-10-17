 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Аэропорты Краснодара и Сочи возобновили работу

Аэропорты Краснодара и Сочи возобновили работу
Сюжет
Военная операция на Украине

Аэропорты Сочи и Краснодара возобновили прием и выпуск воздушных рейсов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

В период действия ограничительных мер один самолет, направлявшийся в Сочи, был перенаправлен на запасной аэродром.

В аэропорту Краснодара ограничения действовали более пяти часов, в аэропорту Сочи — более трех с половиной. Приостановка работы была необходима для обеспечения безопасности полетов, отметил Кореняко.

Аэропорты Ульяновска и Самары открыли для полетов
Политика

Прием и выпуск самолетов также возобновили в аэропортах Саратова, Ульяновска и Самары.

На момент подготовки материала ограничительные действия продолжают действовать в аэропортах Казани, Нижнекамска, Нижнего Новгорода, Ярославля, Калуги, Уфы и Ижевска.

В ночь на 17 октября в Сочи работала ПВО, власти сообщили об отражении ракетной атаки и налета беспилотников.

Читайте РБК в Telegram.

Александра Озерова
Краснодар Сочи Росавиация аэропорты
Курс евро на 17 октября
EUR ЦБ: 92,08 (+0,36) Инвестиции, 16 окт, 18:51 Курс доллара на 17 октября
USD ЦБ: 79,08 (+0,24) Инвестиции, 16 окт, 18:51
