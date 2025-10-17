Аэропорты Ульяновска и Самары открыли для полетов
Аэропорты Ульяновска и Самары возобновили работу, там снова принимают и отправляют рейсы, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Во время действия ограничительных мер в аэропорту Самары два самолета перенаправили на запасной аэродром.
Как отметил Кореняко, ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Ранее работу возобновили в аэропорту Саратова.
На момент подготовки материала ограничительные меры продолжают действовать в аэропортах Казани, Нижнекамска, Нижнего Новгорода, Сочи, Ярославля, Краснодара, Калуги, Уфы и Ижевска.
Читайте РБК в Telegram.
Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели
Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии
Дайджест глобальных технологических трендов
Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес
AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью
Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?