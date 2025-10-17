Аэропорты Ульяновска и Самары открыли для полетов

Аэропорты Ульяновска и Самары возобновили работу, там снова принимают и отправляют рейсы, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Во время действия ограничительных мер в аэропорту Самары два самолета перенаправили на запасной аэродром.

Как отметил Кореняко, ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ранее работу возобновили в аэропорту Саратова.

На момент подготовки материала ограничительные меры продолжают действовать в аэропортах Казани, Нижнекамска, Нижнего Новгорода, Сочи, Ярославля, Краснодара, Калуги, Уфы и Ижевска.