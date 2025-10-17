 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Аэропорты Ульяновска и Самары открыли для полетов

Сюжет
Военная операция на Украине

Аэропорты Ульяновска и Самары возобновили работу, там снова принимают и отправляют рейсы, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Во время действия ограничительных мер в аэропорту Самары два самолета перенаправили на запасной аэродром.

Как отметил Кореняко, ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Десять российских аэропортов приостановили полеты
Политика

Ранее работу возобновили в аэропорту Саратова.

На момент подготовки материала ограничительные меры продолжают действовать в аэропортах Казани, Нижнекамска, Нижнего Новгорода, Сочи, Ярославля, Краснодара, Калуги, Уфы и Ижевска.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Александра Озерова
Ульяновск Росавиация аэропорты
Материалы по теме
Аэропорт Саратова открыли для полетов
Политика
Десять российских аэропортов приостановили полеты
Политика
Пять российских аэропортов ввели ограничения на полеты
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 октября
EUR ЦБ: 92,08 (+0,36) Инвестиции, 16 окт, 18:51 Курс доллара на 17 октября
USD ЦБ: 79,08 (+0,24) Инвестиции, 16 окт, 18:51
Мэр Сочи сообщил об отражении ракетной атаки Политика, 05:09
Во Франции сообщили о предотвращении покушения на основателя Gulagu.Net Политика, 04:53
Поужинать и не потерять партнеров: тест на китайский этикет РБК и ВТБ, 04:52
Аэропорты Ульяновска и Самары открыли для полетов Политика, 04:38
Reuters узнал об очередном ударе США по судну в Карибском море Политика, 04:36
В Киеве раскрыли, чего ждут от встречи Зеленского с Трампом Политика, 04:05
В ООН прокомментировали гибель военкора Ивана Зуева Политика, 03:51
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 20 октября
Присоединиться
Аэропорт Саратова открыли для полетов Политика, 03:30
На Украине допустили ограничение показа мультфильма «Маша и Медведь» Политика, 03:25
Трамп пригрозил ХАМАС уничтожением в случае продолжения казней в Газе Политика, 03:21
Десять российских аэропортов приостановили полеты Политика, 02:57
Любим, но не вредим: как следить за весом питомцев РБК х Четыре Лапы, 02:31
Орбан сообщил, что подготовка встречи Путина и Трампа идет «полным ходом» Политика, 02:30
Ушаков рассказал о реакции Путина на инициативу Мелании Трамп Политика, 02:05