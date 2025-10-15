 Перейти к основному контенту
Переговоры России и Украины⁠,
0

Трамп заявил об усердной работе над разрешением конфликта на Украине

Трамп заявил, что усердно работает над урегулированием украинского кризиса
Сюжет
Переговоры России и Украины
Сюжет
Военная операция на Украине
Президент также сравнил кризис с конфликтом на Ближнем Востоке. Он согласился, что его было труднее урегулировать, поскольку тот длится 3 тыс. лет, а конфликт на Украине — три года
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)

Американский президент Дональд Трамп продолжает работу над урегулированием конфликта на Украине. Об этом он заявил в интервью телеканалу CNN.

«Я усердно работаю над российским вопросом», — сказал он.

Трамп также задался вопросом, что было бы большим достижением — мир на Ближнем Востоке или между Россией и Украиной. Корреспондент телеканала предположил, что исторически конфликт на Ближнем Востоке было труднее урегулировать.

«Это правда. <...> Один длится уже три года, другой — три тысячи», — согласился президент.

Euractiv сообщил о первом «нет», сказанном главой ЕК администрации Трампа
Политика
Урсула фон дер Ляйен и Дональд Трамп

Ожидается, что 17 октября в Белом доме состоится встреча Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского. Второй в понедельник, 13 октября, сообщил, что в пятницу встретится с Трампом в Вашингтоне, позднее это подтвердил и американский президент. Основными темами визита Зеленский назвал ПВО и «дальнобойные возможности».

В этом году Трамп и Зеленский дважды встречались в Вашингтоне. Первые переговоры, 28 февраля, закончились перепалкой политиков и отъездом украинской делегации. Следующая встреча, 18 августа, проходила вместе с переговорами с европейскими лидерами, после того как состоялся саммит Трампа и президента России Владимира Путина на Аляске.

Позднее, 23 сентября, американский и украинский президенты контактировали в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН. Это их последняя на данный момент личная встреча.

11 и 12 октября Зеленский и Трамп провели два телефонных разговора. После этого американский лидер не исключил, что, если конфликт на Украине не будет урегулирован, США могут поставить Украине крылатые ракеты Tomahawk дальностью до 2,5 тыс. км.

Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ответ заявил, что поставки этих ракет могут «кончиться плохо для всех». «И прежде всего для самого Трампа», — пригрозил он. Медведев пояснил, что «отличить ядерное исполнение «Томагавков» от обычного в полете невозможно», а пуск будет осуществлять не Украина, а США.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков также согласился и подтвердил, что обращение с такими сложными ракетами «потребует участия в процессе американских специалистов».

Полина Харчевникова Полина Харчевникова
Дональд Трамп украинский конфликт работа урегулирование Ближний Восток
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
