Тысячи британцев обратились в суд из-за канцерогенной детской присыпки

Три тысячи британцев подали в суд на Johnson&Johnson из-за присыпки с асбестом
Фото: Raihana Asral / Shutterstock
Фото: Raihana Asral / Shutterstock

Три тысячи британцев подали в суд на американскую фармацевтическую компанию Johnson&Johnson (J&J) из-за детской присыпки, которая могла содержать асбест, пишет газета Guardian. Коллективный иск поступил в Верховный суд Лондона.

Заявители считают, что у них или у членов их семей развился рак яичников или мезотелиома (рак тканей вокруг органов) из-за использования присыпки. Они уверены, что компания сознательно продавала продукцию, содержащую вредное вещество, и скрывала риск для населения.

В 2023 году J&J заменила тальк в своей детской присыпке на кукурузный крахмал. При этом в компании заявили, что решение не связано с асбестом. В ответ на это адвокат истцов Майкл Роулинсон, подчеркнул, что «в мире существует очень мало, если вообще существует, коммерчески эксплуатируемых месторождений талька, которые не содержат асбеста».

Johnson & Johnson выделит $8,9 млрд на соглашения по искам из-за присыпки
Бизнес
Фото:Mario Tama / Getty Images

По данным Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS), мезотелиома, почти всегда вызывается воздействием асбеста и обычно образуется в легких после того, как люди вдыхают микроскопические волокна. В иске подчеркивается, что пользователи всегда встряхивали банку с присыпкой перед использованием, из-за чего вещество распространялось в воздухе.

В июле 2023 года суд присяжных постановил, что Johnson & Johnson должна заплатить $18,8 млн 24-летнему жителю Калифорнии Эмори Эрнандесу Валадесу. Он утверждал, что заболел раком из-за присыпки производства компании, которой пользовался с детства.

Спустя год J&J согласилась выплатить $700 млн по аналогичным искам 42 штатов США. Финансовый директор компании Джозеф Уок отметил, что урегулирование этих исков станет «важным шагом» для компании и позволит «оставить это дело позади».

Johnson & Johnson приостановит поставки средств личной гигиены в Россию
Бизнес
Фото:Andrew Harrer / Bloomberg

В декабре 2018 года агентство Reuters представило результаты своего расследования, согласно которому в детской присыпке Johnson's Baby, содержащей тальк, с конца 1950-х годов периодически находили следы асбеста. По данным агентства, с 1970-х и до 2000-х годов пробы на наличие асбеста в сыром тальке и готовой присыпке также время от времени показывали положительный результат.

Валерия Доброва
Асбест Великобритания суды Johnson & Johnson
