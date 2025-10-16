Тысячи британцев обратились в суд из-за канцерогенной детской присыпки

Три тысячи британцев подали в суд на Johnson&Johnson из-за присыпки с асбестом

Фото: Raihana Asral / Shutterstock

Три тысячи британцев подали в суд на американскую фармацевтическую компанию Johnson&Johnson (J&J) из-за детской присыпки, которая могла содержать асбест, пишет газета Guardian. Коллективный иск поступил в Верховный суд Лондона.

Заявители считают, что у них или у членов их семей развился рак яичников или мезотелиома (рак тканей вокруг органов) из-за использования присыпки. Они уверены, что компания сознательно продавала продукцию, содержащую вредное вещество, и скрывала риск для населения.

В 2023 году J&J заменила тальк в своей детской присыпке на кукурузный крахмал. При этом в компании заявили, что решение не связано с асбестом. В ответ на это адвокат истцов Майкл Роулинсон, подчеркнул, что «в мире существует очень мало, если вообще существует, коммерчески эксплуатируемых месторождений талька, которые не содержат асбеста».

По данным Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS), мезотелиома, почти всегда вызывается воздействием асбеста и обычно образуется в легких после того, как люди вдыхают микроскопические волокна. В иске подчеркивается, что пользователи всегда встряхивали банку с присыпкой перед использованием, из-за чего вещество распространялось в воздухе.

В июле 2023 года суд присяжных постановил, что Johnson & Johnson должна заплатить $18,8 млн 24-летнему жителю Калифорнии Эмори Эрнандесу Валадесу. Он утверждал, что заболел раком из-за присыпки производства компании, которой пользовался с детства.

Спустя год J&J согласилась выплатить $700 млн по аналогичным искам 42 штатов США. Финансовый директор компании Джозеф Уок отметил, что урегулирование этих исков станет «важным шагом» для компании и позволит «оставить это дело позади».

В декабре 2018 года агентство Reuters представило результаты своего расследования, согласно которому в детской присыпке Johnson's Baby, содержащей тальк, с конца 1950-х годов периодически находили следы асбеста. По данным агентства, с 1970-х и до 2000-х годов пробы на наличие асбеста в сыром тальке и готовой присыпке также время от времени показывали положительный результат.