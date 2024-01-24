Johnson & Johnson выплатит $700 млн по делу о канцерогенной присыпке

Холдинговая компания Johnson & Johnson удовлетворит претензии 42 штатов США по делу о детской присыпке с асбестом, выплатив $700 млн. Также компании поступили иски от тысяч частных лиц, утверждающих, что присыпка вызывала рак

Американский фармацевтический холдинг Johnson & Johnson выплатит $700 млн по искам 42 штатов США, сообщил в интервью The Wall Street Journal финансовый директор компании Джозеф Уок.

Топ-менеджер отметил, что урегулирование этих исков станет «важным шагом» для компании и позволит «оставить это дело позади».

В июле 2023 года суд присяжных постановил, что Johnson & Johnson должна заплатить $18,8 млн 24-летнему жителю Калифорнии Эмори Эрнандесу Валадесу. Он утверждал, что заболел раком из-за присыпки производства компании. У Эрнандеса, с детства пользовавшегося продуктом, развилась мезотелиома — рак тканей вокруг сердца.

Johnson & Johnson — американская холдинговая компания, в которую по всему миру входят более чем 250 дочерних компаний. Они выпускают лекарственные препараты, санитарно-гигиенические товары и медицинское оборудование. В частности, у J&J есть собственная вакцина от коронавируса.

В декабре 2018 года агентство Reuters опубликовало информацию, согласно которой в детской присыпке Johnson's Baby, содержащей тальк, с конца 1950-х годов периодически находили следы асбеста. По данным агентства, с 1970-х и до 2000-х годов пробы на наличие асбеста в сыром тальке и готовой присыпке также время от времени показывали положительный результат.

Асбест – канцероген, который может вызывать рак легких, гортани и яичников, а также мезотелиому (рак плевры и перитонеальный рак).

Руководители компании, менеджеры, ученые, эксперты и юристы корпорации были в курсе проблемы, однако не сообщали о ней в соответствующие надзорные органы и не информировали об этом общественность.

В 2020 году J&J прекратила продажу Johnson's Baby в США и Канаде, в том числе ссылаясь на давление в связи с многочисленными исками, которые корпорация называет неправомерными. В 2023 году J&J объявила, что снимет с производства детскую присыпку на основе талька и заменит ее присыпкой из кукурузного крахмала.