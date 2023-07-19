Johnson & Johnson заплатит $18,8 млн заболевшему раком из-за присыпки

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Johnson & Johnson должна заплатить $18,8 млн 24-летнему жителю Калифорнии Эмори Эрнандесу Валадесу, который заявил, что заболел раком из-за использования присыпки производства этой компании. Такое решение принял суд присяжных, передает агентство Reuters.

У Эрнандеса развилась мезотелиома — рак тканей вокруг его сердца. Присыпкой он пользовался с детства. Сумма, которую выплатит компания, должна компенсировать истцу моральный ущерб и расходы на лечение.

Johnson & Johnson не первый год ведет разбирательства более чем по 30 тыс. исков, авторы которых считают, что присыпка вызывает рак. Еще в 1997 году на компанию подала в суд массажистка Дарлин Кокер — у нее тоже была мезотелиома. Всего на урегулирования «нынешних и будущих» претензий Johnson & Johnson выделила $8,9 млрд.