Johnson & Johnson заплатит $18,8 млн заболевшему раком из-за присыпки
Johnson & Johnson должна заплатить $18,8 млн 24-летнему жителю Калифорнии Эмори Эрнандесу Валадесу, который заявил, что заболел раком из-за использования присыпки производства этой компании. Такое решение принял суд присяжных, передает агентство Reuters.
У Эрнандеса развилась мезотелиома — рак тканей вокруг его сердца. Присыпкой он пользовался с детства. Сумма, которую выплатит компания, должна компенсировать истцу моральный ущерб и расходы на лечение.
Johnson & Johnson не первый год ведет разбирательства более чем по 30 тыс. исков, авторы которых считают, что присыпка вызывает рак. Еще в 1997 году на компанию подала в суд массажистка Дарлин Кокер — у нее тоже была мезотелиома. Всего на урегулирования «нынешних и будущих» претензий Johnson & Johnson выделила $8,9 млрд.
В декабре 2018 года агентство Reuters обнародовало данные, согласно которым в детской присыпке Johnson's Baby, содержащей тальк, с конца 1950-х годов периодически находили следы асбеста. По данным агентства, с 1970-х и до начала 2000-х годов пробы на наличие асбеста в сыром тальке и готовой присыпке также иногда давали положительный результат.
По данным ВОЗ, асбест является канцерогеном, может вызывать рак легких, гортани и яичников, а также мезотелиому (рак плевры и перитонеальный рак). При этом у большинства людей, подвергшихся воздействию асбеста, никогда не развивается рак, но для некоторых достаточно даже небольшого количества асбеста, чтобы вызвать заболевание спустя годы.
Руководители компании, менеджеры, ученые, эксперты и юристы корпорации знали о проблеме, но не сообщали о ней Управлению по контролю за продуктами и лекарствами США и не информировали об этом общественность, выяснило агентство. В 1976 году, когда Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) решило ввести ограничения на содержание асбеста в косметических продуктах из талька, J&J заверила регулирующий орган, что асбест не был обнаружен «ни в одном образце» талька.
Компания отрицает, что присыпка и другие продукты на основе талька могут вызывать рак. Тем не менее J&J прекратила продажу Johnson's Baby в США и Канаде в мае 2020 года, в том числе ссылаясь на давление в связи с многочисленными исками, которые корпорация называет несправедливыми.
J&J также заявила, что снимет с производства детскую присыпку на основе талька во всем мире в 2023 году и заменит ее присыпкой на основе кукурузного крахмала.