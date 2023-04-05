Johnson & Johnson выделит $8,9 млрд на соглашения по искам из-за присыпки

Johnson & Johnson решила выделить $8,9 млрд для урегулирования исков из-за детской присыпки с тальком, предположительно вызывающей рак. Компания отрицала, что ее продукт связан с заболеванием, но уже проиграла ряд дел

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Компания Johnson & Johnson (J&J) выделит $8,9 млрд для урегулирования «всех нынешних и будущих» претензий потребителей, связанных с многочисленными исками к компании из-за детской присыпки с тальком Johnson's Baby, следует из сообщения корпорации. Компания не первый год ведет разбирательства по более чем 30 тыс. исков, податели которых считают, что присыпка вызывает рак.

С исками и обвинениями в продаже продуктов, вызывающих рак, J&J сталкивается уже на протяжении второго десятилетия. В 1997 году на компанию подала в суд массажистка Дарлин Кокер, которая страдала мезотелиомой — редкой форма рака, вызываемой асбестом. Заболеванию чаще всего подвержены шахтеры и строители, которые из-за работы вдыхали асбестовую пыль. Присыпку Johnson's Baby Кокер использовала во время массажа, а также для ухода за собой. Это дело она проиграла, суд закрыл его за неимением доказательств.

Однако в последующие годы компания проиграла ряд судов по аналогичным искам. Так, в 2016 году в штате Миссури суд присяжных обязал компанию Johnson & Johnson выплатить $72 млн семье женщины, умершей от рака яичников. Присяжные посчитали, что фактором развития у нее смертельной болезни стало использование на протяжении десятилетий талька и гигиенического средства, выпускаемого компанией. В начале 2021 года Верховный суд США обязал компанию выплатить $2,5 млрд по иску от имени 22 женщин, которые заявили, что присыпка Johnson & Johnson вызвала рак яичников.

В декабре 2018 года агентство Reuters обнародовало данные, согласно которым в детской присыпке Johnson's Baby, содержащей тальк, с конца 1950-х годов периодически находили следы асбеста. По данным агентства, с 1970-х и до начала 2000-х годов пробы на наличие асбеста в сыром тальке и готовой присыпке также иногда давали положительный результат. По данным ВОЗ, асбест является канцерогеном, может вызывать рак легких, гортани и яичников, а также мезотелиому (рак плевры и перитонеальный рак). При этом у большинства людей, подвергшихся воздействию асбеста, никогда не развивается рак, но для некоторых достаточно даже небольшого количества асбеста, чтобы вызвать заболевание спустя годы, указывал Reuters. При этом руководители компании, менеджеры, ученые, эксперты и юристы корпорации беспокоились о проблеме, но не сообщали о ней Управлению по контролю за продуктами и лекарствами США и не информировали об этом общественность, выяснило агентство. В 1976 году, когда Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) решило ввести ограничения на содержание асбеста в косметических продуктах из талька, J&J заверила регулирующий орган, что асбест не был обнаружен «ни в одном образце» талька. Компания отрицает, что присыпка и другие продукты на основе талька могут вызывать рак. Тем не менее J&J прекратила продажу Johnson's Baby в США и Канаде в мае 2020 года, в том числе ссылаясь на давление в связи с многочисленными исками, которые корпорация называет несправедливыми. J&J также заявила, что снимет с производства детскую присыпку на основе талька во всем мире в 2023 году и заменит ее присыпкой на основе кукурузного крахмала.

Для того чтобы урегулировать более 30 тыс. исков, которыми завалили компанию к этому времени, корпорация в 2020 году создала дочернюю компанию LTL Management LLС, которой уступила права на детскую присыпку и все требования истцов, и подала на банкротство. В октябре 2021 года суд согласился прекратить судебные процессы с участием обанкротившегося подразделения, но постановил, что это не избавит материнскую компанию от исков.

Теперь компания предлагает создать траст для LTL Management LLС в размере $8,9 млрд, чтобы покрыть претензии по 60 тыс. текущих и будущих исков в течение следующих 25 лет. J&J по-прежнему настаивает, что ее знаменитая присыпка безопасна. «Более 40 лет исследований медицинских экспертов по всему миру подтверждают безопасность косметического талька. Тем не менее максимально быстрое и эффективное решение этого вопроса отвечает интересам компании и всех заинтересованных сторон», — говорится в сообщении корпорации.

В компании рассчитывают, что если 75% истцов согласятся на условия досудебного урегулирования, суд Нью-Джерси разрешит обанкротить компанию, поясняет Bloomberg.