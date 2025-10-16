 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Афганские власти сообщили о росте числа убитых на границе с Пакистаном

Фото: Saeed Ali Achakzai / Reuters
Фото: Saeed Ali Achakzai / Reuters

До 20 человек увеличилось количество погибших афганцев в результате пограничного боевого столкновения между талибами и пакистанскими силами безопасности до объявления о временном прекращении огня 15 октября, сообщает Tolo News со ссылкой на афганские власти.

Сразу после завершения пятичасового боя сообщалось о не менее 12 убитых и примерно 100 раненых мирных жителях.

Утром 15 октября очевидцы заметили над приграничным округом Спин-Булдак в афганской провинции Кандагар военные самолеты, которые нанесли несколько авиаударов. Предположительно, это были пакистанские ВВС, сообщает телеканал Аmu.tv. Затем пакистанские силы применили легкое и тяжелое оружие, что вызвало вооруженный ответ со стороны талибов.

Пакистанские власти обвинили в столкновениях афганцев и заявили, что на пакистанской стороне границы у пункта «Чаман» были ранены четыре мирных жителя.

В тот же день ВВС Пакистана нанесли еще один удар по Кабулу.

КПП «Спин-Болдак-Чаман» — второй по величине торговый пограничный переход между Афганистаном и Пакистаном. Ежедневно через него проходит торговля товарами и топливом на миллионы долларов. На этом КПП и прежде неоднократно возникали боевые столкновения.

Лавров похвалил талибов за борьбу с терроризмом в Афганистане
Политика
Участники&nbsp;встречи&nbsp;Московского формата по Афганистану

После завершения боя МИД Пакистана объявил о договоренности с движением «Талибан», находящимся у власти в Кабуле с 2021 года, о прекращении огня на двое суток. Дипломаты подчеркнули, что за это время стороны приложат усилия для решения проблемы «путем конструктивного диалога».

Афгано-пакистанский конфликт продолжается с 9 октября, когда боевики дружественного талибам пакистанского движения «Техрик-е Талибан Пакистан» напали на пакистанский военный конвой. На следующий день Исламабад нанес авиаудар по предполагаемому месту жительства одного из лидеров пакистанской группировки в Кабуле. На следующий день силы «Талибана» атаковали пакистанские посты вдоль границы.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Денис Малышев
Талибан Пакистан вооруженный конфликт
Материалы по теме
Талибы отвергли обвинения в намеренном отключении интернета в Афганистане
Политика
«Талибан» освободил гражданина США после девяти месяцев заключения
Политика
США провели переговоры с афганскими талибами по освобождению заключенных
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 октября
EUR ЦБ: 93,92 (-0,13) Инвестиции, 14 окт, 09:57 Курс доллара на 14 октября
USD ЦБ: 80,85 (-0,34) Инвестиции, 14 окт, 09:57
Путин шуткой про кондуктора оценил результаты санкций Запада. Видео Политика, 15:21
Задержанной певице Наоко вменили административную статью Общество, 15:18
3 стратегии от Мосбиржи для начинающих инвесторов #всенабиржу!, 15:18
Тысячи британцев обратились в суд из-за канцерогенной детской присыпки Общество, 15:17
Принцип непрерывности: как промышленные компании минимизируют риски Отрасли, 15:10
Сквер в Чернигове переименовали в честь Трампа Политика, 15:08
Акции «РусГидро» выросли на похвале от Владимира Путина Инвестиции, 15:05
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
«Проблема есть». Грозит ли клубу РПЛ «Ростов» банкротство Спорт, 15:04
«Росатом» заявил об обсуждении с Киевом и МАГАТЭ «режима тишины» на ЗАЭС Политика, 15:02
В Bestune заявили о планах локализовать сборку автомобилей в России Авто, 15:01
Общепит в России в 2025-м: регионы растут, конкуренция становится жестче Радио РБК, 15:00
Нейросеть оценила цены на жилье в городах Золотого кольца осенью Недвижимость, 15:00
Песков заявил о причастности британцев к атакам на российскую энергетику Политика, 14:55
Как компании выбирают, кто будет внедрять ИТ-системы. Исследование РБК х Ростелеком, 14:55