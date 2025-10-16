Афганские власти сообщили о росте числа убитых на границе с Пакистаном

Фото: Saeed Ali Achakzai / Reuters

До 20 человек увеличилось количество погибших афганцев в результате пограничного боевого столкновения между талибами и пакистанскими силами безопасности до объявления о временном прекращении огня 15 октября, сообщает Tolo News со ссылкой на афганские власти.

Сразу после завершения пятичасового боя сообщалось о не менее 12 убитых и примерно 100 раненых мирных жителях.

Утром 15 октября очевидцы заметили над приграничным округом Спин-Булдак в афганской провинции Кандагар военные самолеты, которые нанесли несколько авиаударов. Предположительно, это были пакистанские ВВС, сообщает телеканал Аmu.tv. Затем пакистанские силы применили легкое и тяжелое оружие, что вызвало вооруженный ответ со стороны талибов.

Пакистанские власти обвинили в столкновениях афганцев и заявили, что на пакистанской стороне границы у пункта «Чаман» были ранены четыре мирных жителя.

В тот же день ВВС Пакистана нанесли еще один удар по Кабулу.

КПП «Спин-Болдак-Чаман» — второй по величине торговый пограничный переход между Афганистаном и Пакистаном. Ежедневно через него проходит торговля товарами и топливом на миллионы долларов. На этом КПП и прежде неоднократно возникали боевые столкновения.

После завершения боя МИД Пакистана объявил о договоренности с движением «Талибан», находящимся у власти в Кабуле с 2021 года, о прекращении огня на двое суток. Дипломаты подчеркнули, что за это время стороны приложат усилия для решения проблемы «путем конструктивного диалога».

Афгано-пакистанский конфликт продолжается с 9 октября, когда боевики дружественного талибам пакистанского движения «Техрик-е Талибан Пакистан» напали на пакистанский военный конвой. На следующий день Исламабад нанес авиаудар по предполагаемому месту жительства одного из лидеров пакистанской группировки в Кабуле. На следующий день силы «Талибана» атаковали пакистанские посты вдоль границы.