Талибы сообщили о гибели 12 человек в боях на границе с Пакистаном

Фото: Reuters

Не менее 12 мирных жителей погибли, еще около 100 человек получили ранения в результате боевого столкновения между талибами и пакистанскими силами безопасности на границе двух стран утром 15 октября. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя движения «Талибан», находящегося у власти в Афганистане с 2021 года.

Бой возле пограничного пункта Вишгейт на переходе «Спин Болдак» в афганской провинции Кандагар продолжался около 4 часов, добавляет Tasnim News.

«Талибан» утверждает, что атаку рано утром начали пакистанские силы. В ответ афганские силы убили «большое количество пакистанских солдат», захватили их посты и центры, конфисковали их оружие и танки, а также «уничтожили» большую часть их военных объектов. Пакистанские власти обвинили в столкновениях талибов и заявили, что на пакистанской стороне границы у пункта «Чаман» были ранены четыре мирных жителя.

КПП «Спин-Болдак-Чаман» — второй по величине торговый пограничный переход между Афганистаном и Пакистаном. Ежедневно через него проходит торговля товарами и топливом на миллионы долларов. На этом КПП и прежде неоднократно возникали боевые столкновения, отмечает Tasnim News. После сегодняшнего боя движение грузовых фур на таможне остановлено, торговля на приграничных рынках прекращена.

Источники в афганских службах безопасности сообщили изданию, что правительственные силы «Талибана» стоят вдоль границы в полной боевой готовности.

Отношения между Афганистаном и Пакистаном обострились 9 октября 2025 года после того, как дружественное афганским талибам пакистанское движение «Техрик-е Талибан Пакистан» устроило засаду на пакистанский военный конвой в приграничном округе Куррам. На следующий день Пакистан нанес авиаудар по одному из лидеров пакистанской ячейки, укрывшемуся в Кабуле. Спустя сутки силы «Талибана» атаковали пакистанские посты вдоль границы.

13 октября американский президент Дональд Трамп заявил, что готов вмешаться в начавшийся военный конфликт двух стран, так как «хорошо разбирается» в мирном урегулировании.