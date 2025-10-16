Bloomberg узнал, как слова Трампа о нефти застали врасплох НПЗ Индии

Шесть государственных НПЗ сообщили, что не получали никаких указаний от правительства по закупкам нефти в России. Трамп ранее заявил, что Моди обещал свернуть их. Часть руководителей допустила падение закупок этого топлива

Фото: Global Look Press

Слова американского президента Дональд Трампа о том, что индийский премьер Нарендра Модии пообещал прекратить закупки российской нефти, «застали врасплох» государственные НПЗ Индии. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на участников рынка.

Трое из шести руководителей государственных НПЗ, с которыми пообщалось издание, сообщили, что импорт российской нефти сократится в краткосрочной перспективе. Все шестеро при этом сказали, что правительство не информировало их о решении, и теперь они ждут указаний.

Согласно оценке Bloomberg, закупки Индией российской нефти в целом оставались стабильными и после того, как Трамп объявил о введении против Нью-Дели импортных пошлин, связав это с закупками энергоресурсов у Москвы. По состоянию на 1 октября они даже выросли по сравнению с тем, что наблюдалось месяцем ранее. Трейдеры, регулярно продающие нефть НПЗ Индии, заявили, что те не стали резко наращивать импорт российского топлива из-за опасений касательно дальнейшего развития ситуации.

Однако теперь государственная Indian Oil, крупнейший нефтеперерабатывающий завод Индии, и частная Reliance Industries оценивают свою стратегию по закупке сырой нефти, сообщили источники Bloomberg, осведомленные о деятельности обеих компаний. Среди других компаний, к которым оно обращалось за комментариями, агентство упоминает Hindustan Petroleum, Bharat Petroleum и Mangalore Refinery and Petrochemicals.

США неоднократно требовали от Индии и других импортеров российской нефти прекратить эти закупки. В ночь на 16 октября Трамп заявил, что Моди пообещал больше не покупать нефть у России. Он добавил, что теперь «должен убедить Китай сделать то же самое». Китай является основным покупателем российской нефти, Индия после него занимает второе место.

Представитель индийского МИДа Рандхир Джайсвал после слов Трампа ответил на сообщение Bloomberg, что закупки Нью-Дели энергоносителей направлены «исключительно» на защиту интересов индийских потребителей. Переговоры с США, по его словам, продолжаются. Российский вице-премьер Александр Новак, в свою очередь, сообщил, что Индия планирует и дальше импортировать российскую нефть, поскольку это экономически выгодно.

В Кремле называли требования США о прекращении торговых отношений с Россией, в том числе по поставкам энергоносителей, незаконными угрозами.