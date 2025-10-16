 Перейти к основному контенту
Экономика
0

Володин призвал запретить пальмовое масло в детских продуктах

Семена масличной пальмы собирают на плантации в Рокан Хилире, Индонезия
Семена масличной пальмы собирают на плантации в Рокан Хилире, Индонезия (Фото: Dimas Ardian / Getty Images)

Использование пальмового масла надо запретить во всех детских продуктах, а в остальных — ограничить, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания. Трансляция мероприятия шла на канале «Дума ТВ».

«Надо запрещать пальмовое масло во всех детских продуктах, а по остальным — ограничивать и выносить это все на обсуждение, чтобы это было открыто, прозрачно и понятно для всех. Потому что никто сейчас не знает, какое пальмовое масло завозится, какого качества, потому что там тоже линейка по качеству огромная. Есть то, что вредно, его нельзя завозить», — отметил Володин.

В сентябре Госдума направила в правительство законопроект, который предлагает запретить использование пальмового масла в продуктах детского питания в организованных коллективах.

Госдума приняла закон о повышении НДС на пальмовое масло
Экономика

Авторами инициативы выступили депутаты от фракции КПРФ — глава думского комитета по защите семьи Нина Останина и глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов. Они отметили, что в действующем законодательстве нет прямого запрета на использование пальмового масла в продуктах детского питания.

По словам авторов инициативы, данное ограничение необходимо для исключения из детского рациона продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров и компонентов, которые могут негативно влиять на их здоровье, способствовать развитию сердечно-сосудистых заболеваний и других хронических болезней.

Полина Минаева
Вячеслав Володин пальмовое масло Дети продукты
Вячеслав Володин
Вячеслав Володин
политик, спикер Госдумы
4 февраля 1964 года
