Минобороны сообщило об уничтожении шести морских дронов ВСУ в Черном море

Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

Силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожено шесть безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщила в телеграм-канале пресс-служба Минобороны.

Безэкипажный катер — малоразмерное судно, управляемое дистанционно. Предназначено для поражения надводных и береговых целей.

Согласно сводке, также в четверг, 16 октября, были уничтожены до 75 украинских военнослужащих, семь автомобилей, три станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и два склада боеприпасов.

В ночь на 16 октября силы ПВО сбили 51 беспилотник, из них один дрон был уничтожен над акваторией Черного моря.

В среду, 15 октября, глава Туапсинского округа Краснодарского края Сергей Бойко предупредил местных жителей о возможном появлении катеров-беспилотников и призвал их покинуть прибрежную полосу.

Утром 16 октября Бойко написал, что угроза появления морских дронов все еще действует.