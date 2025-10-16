Минобороны сообщило об уничтожении шести морских дронов ВСУ в Черном море
Силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожено шесть безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщила в телеграм-канале пресс-служба Минобороны.
Безэкипажный катер — малоразмерное судно, управляемое дистанционно. Предназначено для поражения надводных и береговых целей.
Согласно сводке, также в четверг, 16 октября, были уничтожены до 75 украинских военнослужащих, семь автомобилей, три станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и два склада боеприпасов.
В ночь на 16 октября силы ПВО сбили 51 беспилотник, из них один дрон был уничтожен над акваторией Черного моря.
В среду, 15 октября, глава Туапсинского округа Краснодарского края Сергей Бойко предупредил местных жителей о возможном появлении катеров-беспилотников и призвал их покинуть прибрежную полосу.
Утром 16 октября Бойко написал, что угроза появления морских дронов все еще действует.
