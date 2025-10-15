Жителей Туапсе предупредили об угрозе появления морских дронов

Туапсе (Фото: Виталий Тимкив / ТАСС)

В среду, 15 октября, глава Туапсинского округа Краснодарского края Сергей Бойко сообщил о возможном появлении катеров-беспилотников. Чиновник призвал местных жителей покинуть прибрежную полосу.

«Внимание! Жители Туапсинского округа! В акватории Черного моря возможно появление безэкипажных катеров», — написал он в своем телеграм-канале в 10:34 мск.

Ранее ночью на территории округа была объявлена беспилотная опасность, ее отменили утром.

По данным Минобороны, за ночь средства ПВО сбили над акваторией Черного моря три БПЛА. Всего же над территорией России было перехвачено и уничтожено за это время 59 дронов.

6 октября 2025 года был предотвращен налет беспилотников на Туапсинский НПЗ. Обломки сбитых дронов упали на его территорию, от них пострадали два человека.