Минобороны показало кадры боя и уничтожения безэкипажных катеров ВСУ

Бой и уничтожение безэкипажных катеров ВСУ в Черном море попало на видео

Минобороны России опубликовало видео боя российских военных с катерами-камикадзе ВСУ.

На них — несколько украинских катеров попали под огонь стрелкового оружия и бепилотников типа «Ланцет», в результате произошли мощные взрывы.

2 сентября ведомство сообщило, что силами и средствами Черноморского флота России уничтожили 18 катеров ВСУ: из них три — обычных, 15 — безэкипажных. Всего за неделю моряки Черноморского флота и подразделения группировки «Днепр» уничтожили пять катеров ВСУ с десантом и 23 морских дрона.

24 сентября Минобороны сообщило, что «расчеты БПЛА Центра «Рубикон» обнаружили и уничтожили безэкипажный катер ВСУ в акватории Черного моря вблизи побережья Крыма.

На этой неделе беспилотники ВСУ атаковали Краснодарский край. Под удар, в частности, безэкипажных морских беспилотников попали Новороссийск и Туапсе. При атаках БЭС и воздушных беспилотников пострадали 16 человек, есть разрушения жилых домов и гражданской инфраструктуры, в Новороссийске два человек погибли.