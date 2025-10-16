 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций⁠,
0

Новак объяснил, почему Индия продолжит покупать российскую нефть

Сюжет
Война санкций
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Индия планирует и дальше импортировать российскую нефть, поскольку это экономически выгодно, заявил вице-премьер Александр Новак, комментируя призывы США сократить закупки, передает «Интерфакс».

Он подчеркнул, что российские энергоносители остаются востребованными, а сотрудничество с дружественными партнерами будет продолжаться. Новак также добавил, что получает сигналы от партнеров о том, что они сами будут выбирать свой путь, не подчиняясь внешним указаниям.

Это заявление прозвучало после слов президента США Дональда Трампа о том, что премьер-министр Индии Нарендра Моди готов прекратить закупки российской нефти. Трамп призвал Китай последовать этому примеру.

Бессент выразил надежду на рост закупок Индией нефти у США вместо России
Политика
Скотт Бессент

Официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал после этого заявил, что страна в условиях нестабильной энергетической ситуации будет исходить из своих интересов и обеспечивать стабильные поставки нефти и газа.

В августе Трамп ввел дополнительные 25-процентные пошлины на товары из Индии, связав это с тем, что страна «в настоящее время прямо или косвенно импортирует нефть из России». В том же месяце Bloomberg писал о паузе в закупках российской нефти Индией, однако позже индийские НПЗ возобновили ее импорт, заказав несколько партий с поставками в сентябре и октябре.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
Индия нефть Александр Новак
Материалы по теме
США отказались считать нефть России «краеугольным камнем» экономики Индии
Политика
Путин предупредил об ущербе для Индии при отказе от российской нефти
Экономика
МИД Индии после слов Трампа про российскую нефть упомянул закупки у США
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 октября
EUR ЦБ: 93,92 (-0,13) Инвестиции, 14 окт, 09:57 Курс доллара на 14 октября
USD ЦБ: 80,85 (-0,34) Инвестиции, 14 окт, 09:57
Власти Тайваня анонсировали блокировку доступа к TikTok для школьников Общество, 12:18
Россияне вновь стали первыми среди иностранцев по покупке жилья в Турции Недвижимость, 12:11
Что стимулирует рынок дата-центров в России Отрасли, 12:09
В белгородском селе при ударе дрона по автомобилю погиб мужчина Политика, 12:07
Bloomberg узнал, как слова Трампа о нефти застали врасплох НПЗ Индии Политика, 12:07
У авторитаризма есть плюсы: как подобрать стиль управления для командыПодписка на РБК, 12:05
РЕПО для бизнеса: как заставить деньги компании работать #всенабиржу!, 12:04
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 20 октября
Присоединиться
АвтоВАЗ зарегистрировал товарный знак Lada Salut Авто, 12:03
В ФИФА отреагировали на угрозы Трампа о переносе матчей ЧМ-2026 Спорт, 11:54
Бастрыкин затребовал доклад об избиении 90-летней женщины сиделкой Общество, 11:51
Акции X5 подорожали на фоне позитивных операционных результатов Инвестиции, 11:43
Перспективные направления развития ИТ-сектора на ближайшие 5 лет РБК х Ростелеком, 11:42
Новак объяснил, почему Индия продолжит покупать российскую нефть Политика, 11:41
Рост новых ИП замедлился: как изменился рынок регистрации бизнеса в 2025 Радио РБК, 11:36