Новак объяснил, почему Индия продолжит покупать российскую нефть

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Индия планирует и дальше импортировать российскую нефть, поскольку это экономически выгодно, заявил вице-премьер Александр Новак, комментируя призывы США сократить закупки, передает «Интерфакс».

Он подчеркнул, что российские энергоносители остаются востребованными, а сотрудничество с дружественными партнерами будет продолжаться. Новак также добавил, что получает сигналы от партнеров о том, что они сами будут выбирать свой путь, не подчиняясь внешним указаниям.

Это заявление прозвучало после слов президента США Дональда Трампа о том, что премьер-министр Индии Нарендра Моди готов прекратить закупки российской нефти. Трамп призвал Китай последовать этому примеру.

Официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал после этого заявил, что страна в условиях нестабильной энергетической ситуации будет исходить из своих интересов и обеспечивать стабильные поставки нефти и газа.

В августе Трамп ввел дополнительные 25-процентные пошлины на товары из Индии, связав это с тем, что страна «в настоящее время прямо или косвенно импортирует нефть из России». В том же месяце Bloomberg писал о паузе в закупках российской нефти Индией, однако позже индийские НПЗ возобновили ее импорт, заказав несколько партий с поставками в сентябре и октябре.