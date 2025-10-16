Новак объяснил, почему Индия продолжит покупать российскую нефть
Индия планирует и дальше импортировать российскую нефть, поскольку это экономически выгодно, заявил вице-премьер Александр Новак, комментируя призывы США сократить закупки, передает «Интерфакс».
Он подчеркнул, что российские энергоносители остаются востребованными, а сотрудничество с дружественными партнерами будет продолжаться. Новак также добавил, что получает сигналы от партнеров о том, что они сами будут выбирать свой путь, не подчиняясь внешним указаниям.
Это заявление прозвучало после слов президента США Дональда Трампа о том, что премьер-министр Индии Нарендра Моди готов прекратить закупки российской нефти. Трамп призвал Китай последовать этому примеру.
Официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал после этого заявил, что страна в условиях нестабильной энергетической ситуации будет исходить из своих интересов и обеспечивать стабильные поставки нефти и газа.
В августе Трамп ввел дополнительные 25-процентные пошлины на товары из Индии, связав это с тем, что страна «в настоящее время прямо или косвенно импортирует нефть из России». В том же месяце Bloomberg писал о паузе в закупках российской нефти Индией, однако позже индийские НПЗ возобновили ее импорт, заказав несколько партий с поставками в сентябре и октябре.
