 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Бессент выразил надежду на рост закупок Индией нефти у США вместо России

Бессент: в скором времени Индия перераспределит нефтяные закупки в пользу США

США ожидают, что Индия в ближайшем будущем увеличит импорт американской нефти, сократив закупки у России. Об этом заявил министр финансов страны Скотт Бессент в интервью телеканалу Fox News.

«Мы ввели в отношении Индии пошлины в размере 25% в связи с российской нефтью. Думаю, вскоре мы увидим изменение баланса, а именно они [Индия] начнут покупать меньше российской нефти и больше американской», — сказал американский чиновник (цитата по ТАСС). Он добавил что, Индия начнет перераспределять свои нефтяные закупки в ближайшие недели или месяцы.

Ранее торговый представитель США Джеймисон Грир заявил, что покупка Индией российской нефти не является «краеугольным камнем» индийской экономики. «Индия не всегда покупала так много российской нефти. У нее всегда были прочные отношения с Россией, но именно в последние два-три года она начала покупать российскую нефть со скидкой», — подчекрнул Грир.

США отказались считать нефть России «краеугольным камнем» экономики Индии
Политика
Фото:Александр Манзюк / ТАСС

В августе Трамп подписал указ под названием «Противодействие угрозам Соединенным Штатам со стороны правительства Российской Федерации», согласно которому против Индии вводятся пошлины в размере 25%. Глава Белого дома объяснил тарифы тем, что «правительство Индии в настоящее время прямо или косвенно импортирует нефть из Российской Федерации».

Перед этим Вашингтон объявил о введении 25-процентных пошлин на импорт из Индии, которые должны устранить дефицит торгового баланса между странами. В результате общий размер американских тарифов для Нью-Дели составил 50%.

Представитель индийского МИДа Рандхир Джайсвал назвал действия Вашингтона «несправедливыми и неоправданными». Президент России Владимир Путин заявил 2 октября, что Индия при отказе от российских энергоносителей понесет ущерб. «И по-разному его [ущерб] считают, некоторые говорят, что это будет до $9–10 млрд, если откажется. А если не откажется, то будут введены санкции в виде высоких пошлин — и тоже будет ущерб. Какой он будет? Такой же. Тогда зачем отказываться?», — отметил он. Москва считает санкции западных стран незаконными.

Читайте РБК в Telegram.

Стали известны детали мирной сделки Израиля и ХАМАС

Фицо заявил, что готов спорить сутками о запрете газа и нефти из России

Фон дер Ляйен угрожает два вотума недоверия в Европарламенте

У европейских чиновников в крови обнаружили «вечные химикаты»

Дипломаты ЕС пишут Макрону политический некролог — Politico

Бельгия назвала три красные линии по использованию российских активов

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Егор Алимов
Скотт Бессент Индия нефть США Россия
Материалы по теме
США отказались считать нефть России «краеугольным камнем» экономики Индии
Политика
Путин предупредил об ущербе для Индии при отказе от российской нефти
Экономика
Bloomberg оценил сокращение нефтяных доходов России в сентябре
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 9 октября
EUR ЦБ: 94,94 (-0,74) Инвестиции, 09 окт, 17:05 Курс доллара на 9 октября
USD ЦБ: 81,55 (-0,39) Инвестиции, 09 окт, 17:05
Перемирие между Израилем и ХАМАС вступило в силу Политика, 04:00
На Крымском мосту перекрыли движение автомобилей Общество, 03:55
Бессент выразил надежду на рост закупок Индией нефти у США вместо России Политика, 03:50
Расследовавшую дело Трампа генпрокурора обвинили в мошенничестве Политика, 03:43
Киев пригрозил разрушением инфраструктуры в России Политика, 03:09
Дуров заявил об истекающем времени на «спасение свободного интернета» Технологии и медиа, 02:53
Два фельдшера пострадали при опрокидывании машины скорой на Камчатке Общество, 02:45
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Правительство Израиля одобрило план по возвращению заложников из Газы Политика, 02:37
Любим, но не вредим: как следить за весом питомцев РБК х Четыре Лапы, 02:31
Минпросвещения сделало тестирование для части детей иностранцев устным Общество, 02:27
Kan показал подписанное соглашение Израиля и ХАМАС Политика, 02:11
Мэр заявил о предложении к Грузии начать войну Россией в 2022 году Политика, 01:55
Трамп оценил свое физическое и ментальное здоровье и постучал по дереву Политика, 01:41
Власти предупредили о перебоях со светом в Киеве на фоне взрывов Политика, 01:15