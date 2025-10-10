Бессент выразил надежду на рост закупок Индией нефти у США вместо России

США ожидают, что Индия в ближайшем будущем увеличит импорт американской нефти, сократив закупки у России. Об этом заявил министр финансов страны Скотт Бессент в интервью телеканалу Fox News.

«Мы ввели в отношении Индии пошлины в размере 25% в связи с российской нефтью. Думаю, вскоре мы увидим изменение баланса, а именно они [Индия] начнут покупать меньше российской нефти и больше американской», — сказал американский чиновник (цитата по ТАСС). Он добавил что, Индия начнет перераспределять свои нефтяные закупки в ближайшие недели или месяцы.

Ранее торговый представитель США Джеймисон Грир заявил, что покупка Индией российской нефти не является «краеугольным камнем» индийской экономики. «Индия не всегда покупала так много российской нефти. У нее всегда были прочные отношения с Россией, но именно в последние два-три года она начала покупать российскую нефть со скидкой», — подчекрнул Грир.

В августе Трамп подписал указ под названием «Противодействие угрозам Соединенным Штатам со стороны правительства Российской Федерации», согласно которому против Индии вводятся пошлины в размере 25%. Глава Белого дома объяснил тарифы тем, что «правительство Индии в настоящее время прямо или косвенно импортирует нефть из Российской Федерации».

Перед этим Вашингтон объявил о введении 25-процентных пошлин на импорт из Индии, которые должны устранить дефицит торгового баланса между странами. В результате общий размер американских тарифов для Нью-Дели составил 50%.

Представитель индийского МИДа Рандхир Джайсвал назвал действия Вашингтона «несправедливыми и неоправданными». Президент России Владимир Путин заявил 2 октября, что Индия при отказе от российских энергоносителей понесет ущерб. «И по-разному его [ущерб] считают, некоторые говорят, что это будет до $9–10 млрд, если откажется. А если не откажется, то будут введены санкции в виде высоких пошлин — и тоже будет ущерб. Какой он будет? Такой же. Тогда зачем отказываться?», — отметил он. Москва считает санкции западных стран незаконными.