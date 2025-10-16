 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Гладков предупредил о веерных отключениях света после удара ВСУ

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Олег Спиридонов / Бизнес Online / Global Look Press
Фото: Олег Спиридонов / Бизнес Online / Global Look Press

В результате удара ВСУ по инфраструктурному объекту в Валуйском округе Белгородской области возможны временные веерные отключения электроэнергии, сообщил в телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.

«В муниципалитете возможны временные веерные отключения электроэнергии, в частности сети уличного освещения», — написал губернатор.

Гладков не уточнил, с помощью чего была осуществлена атака на энергообъект.

Последствия удара ликвидируют аварийные службы.

В Белгороде ограничили уличное освещение после атаки ВСУ
Политика
Белгород

С начала военной операции российские регионы регулярно подвергаются атаке беспилотников.

До этого Гладков предупреждал о возможных веерных отключениях электричества 11 октября, когда над Белгородом и районом сбили ракеты ВСУ.

Из-за падения фрагментов ракет загорелся мусор, повреждения получили две машины и коммерческий объект.

Президент Украины Владимир Зеленский в начале октября пригрозил России блэкаутом в Белгородской и Курской областях, если на Украине продолжатся масштабные отключения света. Российский президент Владимир Путин обещал, что Москва не будет терпеть удары по энергообъектам со стороны Киева и продолжит серьезно на них отвечать.

Вячеслав Гладков Белгородская область отключение электричества ВСУ
Вячеслав Гладков фото
Вячеслав Гладков
политик, губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
