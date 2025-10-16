В МВД опровергли данные о запрете на выезд для мужчин призывного возраста

Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press

Информация о введении временных ограничений на выезд из России для мужчин призывного возраста является недостоверной, сообщила пресс-служба управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД.

«Документы о запрете выезда — дезинформация», — говорится в сообщении.

В УБК уточнили, что в Сети начали распространяться документы, якобы подтверждающие введение временных ограничений. По данным МВД, такая информация появилась в Пермском и Ставропольском краях, а также в Мурманской области.

«Никаких новых ограничений на передвижение граждан не вводилось, а все легитимные нормативно-правовые акты подлежат публикации в установленных государственных информационных системах и на официальных порталах», — подчеркнули в ведомстве.

МВД напомнило, что подобные сведения необходимо проверять только через официальные источники.

Осенний призыв в вооруженные силы начался в России 1 октября. Согласно указу президента и приказу Минобороны, с октября по конец декабря 2025 года на службу планируют отправить 135 тыс. человек — это крупнейший осенний призыв с 2016 года.

В призывной кампании наряду с бумажными используют электронные повестки и Единый реестр воинского учета. Уведомления о них будут приходить в личный кабинет на «Госуслугах», а в Москве, Марий Эл, Рязанской и Сахалинской областях повестки направляют только в электронном виде. Срок службы — 12 месяцев, отправки со сборных пунктов начались 15 октября.

За неявку без уважительной причины в течение 20 дней вводятся ограничения: запрет на регистрацию ИП и транспорта, приостановка сделок с недвижимостью, отказ в кредитах. Ограничения снимаются только после личного визита в военкомат.

Как сообщили в Генштабе, в зону спецоперации призывников направлять не будут.