 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Сотрудники МЧС потушили крупный пожар в луганской многоэтажке

Пожарные потушили огонь, вспыхнувший в многоэтажном здании в Луганске, сообщили в региональном управлении МЧС.

Из здания эвакуировали 21 человека, никто не пострадал.

Возгорание произошло на чердаке и крыше и распространилось на площади 1 тыс. кв. м. Для тушения пожара задействовали 69 специалистов и 13 единиц техники. Причину возгорания в МЧС не уточнили.

Власти назвали причину пожара в многоэтажке в ЛНР, где погибли двое
Общество
Фото:ГУ МЧС России по ЛНР

Ранее, 13 октября, в девятиэтажном жилом доме в Алчевске в ЛНР вспыхнул пожар. Возгорание произошло на седьмом этаже, частично обрушились квартиры на восьмом и девятом этажах, чердачное перекрытие и кровля. Два человека погибли.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Александра Озерова
Луганск ЛНР пожар тушение пожарные МЧС
Материалы по теме
В Луганске загорелся многоквартирный дом
Общество
Власти назвали причину пожара в многоэтажке в ЛНР, где погибли двое
Общество
Два человека погибли при пожаре в многоэтажке в ЛНР
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 октября
EUR ЦБ: 93,92 (-0,13) Инвестиции, 14 окт, 09:57 Курс доллара на 14 октября
USD ЦБ: 80,85 (-0,34) Инвестиции, 14 окт, 09:57
Сотрудники МЧС потушили крупный пожар в луганской многоэтажке Общество, 02:55
Bild узнал, что в ЕС хотят запретить продажу сигарет с фильтром Общество, 02:54
В Амурской области опрокинулся автобус с 48 пассажирами Общество, 02:32
Любим, но не вредим: как следить за весом питомцев РБК х Четыре Лапы, 02:31
Орбан заявил о переговорах с Россией о судьбе фирм из-за изъятия активов Политика, 02:13
В Израиле подготовят «план разгрома ХАМАС», если война вспыхнет вновь Политика, 02:07
Над несколькими районами Пензенской области ввели план «Ковер» Политика, 01:56
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Илью Яшина заочно арестовали по делу об экстремизме Общество, 01:15
За последние четыре года заболеваемость ожирением в России выросла на 42% Общество, 01:03
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
Трамп заявил, что США и Китай находятся в состоянии торговой войны Политика, 00:44
Может ли конфликт Афганистана и Пакистана перерасти в региональную войну Политика, 00:39
Лидера азербайджанской диаспоры Ульяновска лишили гражданства России Политика, 00:36
Трамп заявил о желании Украины пойти в наступление Политика, 00:22