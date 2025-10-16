Сотрудники МЧС потушили крупный пожар в луганской многоэтажке
Пожарные потушили огонь, вспыхнувший в многоэтажном здании в Луганске, сообщили в региональном управлении МЧС.
Из здания эвакуировали 21 человека, никто не пострадал.
Возгорание произошло на чердаке и крыше и распространилось на площади 1 тыс. кв. м. Для тушения пожара задействовали 69 специалистов и 13 единиц техники. Причину возгорания в МЧС не уточнили.
Ранее, 13 октября, в девятиэтажном жилом доме в Алчевске в ЛНР вспыхнул пожар. Возгорание произошло на седьмом этаже, частично обрушились квартиры на восьмом и девятом этажах, чердачное перекрытие и кровля. Два человека погибли.
