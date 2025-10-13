Два человека погибли при пожаре в многоэтажке в ЛНР

Пожар произошел в девятиэтажном жилом доме в Алчевске в ЛНР, в результате погибли два человека, сообщило управление МЧС по региону в телеграм-канале.

Возгорание произошло в квартире на седьмом этаже в доме по улице Гмыри. Частично обрушились квартиры на восьмом и девятом этажах, чердачное перекрытие и кровля.

Спасатели организовали эвакуацию жителей дома. На месте работают 20 специалистов и пять единиц спецтехники.

