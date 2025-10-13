Два человека погибли при пожаре в многоэтажке в ЛНР
Пожар произошел в девятиэтажном жилом доме в Алчевске в ЛНР, в результате погибли два человека, сообщило управление МЧС по региону в телеграм-канале.
Возгорание произошло в квартире на седьмом этаже в доме по улице Гмыри. Частично обрушились квартиры на восьмом и девятом этажах, чердачное перекрытие и кровля.
Спасатели организовали эвакуацию жителей дома. На месте работают 20 специалистов и пять единиц спецтехники.
В ночь на 13 октября в Ростовской области частный жилой дом загорелся после падения дрона в Белой Калитве. Два человека пострадали.
Читайте РБК в Telegram.
«Там цена жизни — ноль» — Саралиев об обмене пленными
Дуров заявил об истекающем времени на «спасение свободного интернета»
Европарламент принял решение насчет вотумов недоверия Урсуле фон дер Ляйен
Путин поспорил с Пашиняном об объеме товарооборота. Видео
Путин рассказал о новом оружии, которое проходит испытания
Власти Испании отреагировали на слова Трампа, который предложил «выкинуть» страну из НАТО
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов