Причиной пожара в многоэтажке в Алчевске с двумя погибшими стал взрыв

Власти назвали причину пожара в многоэтажке в ЛНР, где погибли двое

Пожар в жилой многоэтажке в Алчевске в ЛНР, где погибли два человека, произошел после взрыва, сообщила глава городского округа город Алчевск Луганской Народной Республики Светлана Гребенькова.

Причина взрыва, по ее словам, еще устанавливается. Дом отключили от энерго- и ресурсоснабжения.

Пожар произошел в ночь на 13 октября. Возгорание произошло в квартире на седьмом этаже в доме по улице Гмыри. Частично обрушились квартиры на восьмом и девятом этажах, чердачное перекрытие и кровля.

Спасатели организовали эвакуацию жителей дома.Десятерых жильцов отправили в пункты временного размещения, остальные решили остановиться у родственников.

В городе после случившегося ввели режим ЧС.