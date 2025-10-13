Власти назвали причину пожара в многоэтажке в ЛНР, где погибли двое
Пожар в жилой многоэтажке в Алчевске в ЛНР, где погибли два человека, произошел после взрыва, сообщила глава городского округа город Алчевск Луганской Народной Республики Светлана Гребенькова.
Причина взрыва, по ее словам, еще устанавливается. Дом отключили от энерго- и ресурсоснабжения.
Пожар произошел в ночь на 13 октября. Возгорание произошло в квартире на седьмом этаже в доме по улице Гмыри. Частично обрушились квартиры на восьмом и девятом этажах, чердачное перекрытие и кровля.
Спасатели организовали эвакуацию жителей дома.Десятерых жильцов отправили в пункты временного размещения, остальные решили остановиться у родственников.
В городе после случившегося ввели режим ЧС.
Читайте РБК в Telegram.
«Там цена жизни — ноль» — Саралиев об обмене пленными
Дуров заявил об истекающем времени на «спасение свободного интернета»
Европарламент принял решение насчет вотумов недоверия Урсуле фон дер Ляйен
Путин поспорил с Пашиняном об объеме товарооборота. Видео
Путин рассказал о новом оружии, которое проходит испытания
Власти Испании отреагировали на слова Трампа, который предложил «выкинуть» страну из НАТО
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов