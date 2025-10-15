В Луганске загорелся многоквартирный дом

Фото: mchslnr / Telegram

В жилом многоквартирном доме в Луганске вспыхнул пожар площадью 1 тыс. кв. м, сообщает региональное управление МЧС.

В ведомстве уточнили, что возгорание произошло на чердаке и крыше, сотрудники экстренных служб эвакуируют жильцов. Для тушения пожара привлечены 45 специалистов и девять единиц техники.

Причины возгорания в МЧС не уточнили.

Как сообщил «ЛуганскИнформЦентр», инцидент произошел на улице Тараса Шевченко.

13 октября в девятиэтажном жилом доме в Алчевске в ЛНР вспыхнул пожар. Возгорание произошло на седьмом этаже, частично обрушились квартиры на восьмом и девятом этажах, чердачное перекрытие и кровля. Два человека погибли.