В Луганске загорелся многоквартирный дом
В жилом многоквартирном доме в Луганске вспыхнул пожар площадью 1 тыс. кв. м, сообщает региональное управление МЧС.
В ведомстве уточнили, что возгорание произошло на чердаке и крыше, сотрудники экстренных служб эвакуируют жильцов. Для тушения пожара привлечены 45 специалистов и девять единиц техники.
Причины возгорания в МЧС не уточнили.
Как сообщил «ЛуганскИнформЦентр», инцидент произошел на улице Тараса Шевченко.
13 октября в девятиэтажном жилом доме в Алчевске в ЛНР вспыхнул пожар. Возгорание произошло на седьмом этаже, частично обрушились квартиры на восьмом и девятом этажах, чердачное перекрытие и кровля. Два человека погибли.
