В Таиланде утонула россиянка
В Таиланде погибла российская туристка 1992 года рождения, сообщили РБК в генконсульстве России в Пхукете. По его данным, женщина утонула 12 октября при купании.
В соцсетях появилась информация, что россиянка — военный прокурор Хабаровска. В Военной прокуратуре Восточного военного округа и Хабаровского гарнизона РБК, однако, сообщили, что ведомство не обладает такой информацией. Данных о роде занятий погибшей нет и у генконсульства. Там отметили лишь, что представительство помогает родственникам отправить тело в Россию.
В начале октября на тайском острове Пхукет во время купания в Андаманском море утонул 48-летний россиянин. А в июне российская бодибилдер и тренер по фитнесу Юлия Родина погибла на пляже Банг Тао на Пхукете. Очевидцы заявили, что она попала в отбойное течение.
