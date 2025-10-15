В Таиланде утонула россиянка

Фото: Natthawat Wongrat / Zuma / Global Look Press

В Таиланде погибла российская туристка 1992 года рождения, сообщили РБК в генконсульстве России в Пхукете. По его данным, женщина утонула 12 октября при купании.

В соцсетях появилась информация, что россиянка — военный прокурор Хабаровска. В Военной прокуратуре Восточного военного округа и Хабаровского гарнизона РБК, однако, сообщили, что ведомство не обладает такой информацией. Данных о роде занятий погибшей нет и у генконсульства. Там отметили лишь, что представительство помогает родственникам отправить тело в Россию.

Читайте РБК в Telegram.