В Ростове-на-Дону утонула нырнувшая за браслетом в бассейн девочка

Фото: СК России по Ростовской области

В Ростове-на-Дону в бассейне на территории спа-клуба утонула 11-летняя девочка, возбуждено уголовное дело, сообщило СУ СК по Ростовской области в телеграм-канале.

Трагедия произошла в Железнодорожном районе города.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 Уголовного кодекса — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности смерть человека.

Статья предусматривает наказание до шести лет лишения свободы со штрафом в размере до 500 тыс. руб.

Правоохранители устанавливают обстоятельства гибели ребенка в бассейне.

«Известия» написали со ссылкой на очевидца, что утонувшая девочка нырнула в воду за браслетом, поскользнулась, ударилась и потеряла сознание. Прибывшие медики попытались спасти ее, но у них не получилось.

После случившегося бассейн закрыли, сообщило издание.

Весной в Тверской области мужчина утонул в яме с водой, оставленной коммунальщиками. Инцидент произошел в центре города Конаково. Мужчина поскользнулся и упал в яму, а затем не смог выбраться и утонул в ней. По предварительным данным, погибшему было около 60 лет. После случившегося яму огородили лентой.