 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Ростове-на-Дону утонула нырнувшая за браслетом в бассейн девочка

Фото: СК России по Ростовской области
Фото: СК России по Ростовской области

В Ростове-на-Дону в бассейне на территории спа-клуба утонула 11-летняя девочка, возбуждено уголовное дело, сообщило СУ СК по Ростовской области в телеграм-канале.

Трагедия произошла в Железнодорожном районе города.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 Уголовного кодекса — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности смерть человека.

Статья предусматривает наказание до шести лет лишения свободы со штрафом в размере до 500 тыс. руб.

Правоохранители устанавливают обстоятельства гибели ребенка в бассейне.

«Известия» написали со ссылкой на очевидца, что утонувшая девочка нырнула в воду за браслетом, поскользнулась, ударилась и потеряла сознание. Прибывшие медики попытались спасти ее, но у них не получилось.

После случившегося бассейн закрыли, сообщило издание.

Весной в Тверской области мужчина утонул в яме с водой, оставленной коммунальщиками. Инцидент произошел в центре города Конаково. Мужчина поскользнулся и упал в яму, а затем не смог выбраться и утонул в ней. По предварительным данным, погибшему было около 60 лет. После случившегося яму огородили лентой.

Читайте РБК в Telegram.

Конфликт Израиля и Ирана. Главное

В Совете по инвестициям заявили о желании иностранных фирм вернуться в Россию

Израиль провел серию ударов по Тегерану с помощью 60 истребителей

В Кремле прокомментировали высказывания Трампа о Путине

Греф озвучил равновесный курс рубля к доллару

Собчак на ПМЭФ вспомнила «голую вечеринку»

Силуанов пообещал «базово налоги не трогать»

В ЕС решили запретить въезд участникам военной операции в Шенгенскую зону

Экс-советник президента США призвал Трампа не начинать военные действия против Ирана

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Полина Минаева
Ростов-на-Дону происшествия Следственный комитет Ростовская область дело
Материалы по теме
Актер Курского драмтеатра Сергей Тоичкин утонул под Ижевском
Общество
Турист из России утонул в реке на юге Грузии
Общество
Путин наградил подростка, утонувшего при спасении друга в Курской области
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 21 июня
EUR ЦБ: 90,14 (+0,3) Инвестиции, 20 июн, 18:52 Курс доллара на 21 июня
USD ЦБ: 78,5 (+0,02) Инвестиции, 20 июн, 18:52
Мединский признался, что в переговорах с Киевом помогает знание истории Политика, 22:15
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 22:12
В Минске рассказали, о чем говорили Лукашенко и спецпосланник Трампа Политика, 21:56
В Татарстане умер обвиненный в мошенничестве экс-глава института КФУ Общество, 21:41
Медведев сыграет с Бубликом в финале крупного турнира ATP в Германии Спорт, 21:33
Поселиться насовсем: как выглядит премиальный жилой квартал от Pioneer РБК и Pioneer, 21:33
Протоиерей Ткачев не увидел смысла решать проблемы демографии деньгами Общество, 21:28
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Даниил Медведев заявил, что играл отлично в полуфинальном матче в Галле Спорт, 21:24
В Ростове-на-Дону утонула нырнувшая за браслетом в бассейн девочка Общество, 21:02
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:01
Особенности национальной еды: как возникло разнообразие российской кухни РБК и Перекрёсток, 20:52
Пресс-секретарь Лукашенко объяснила освобождение Тихановского Политика, 20:44
Россиянин выиграл четвертый подряд бой в UFC на турнире в Баку Спорт, 20:26
Президент Ирана отверг «обнуление» ядерной программы страны Политика, 20:25