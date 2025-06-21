В Ростове-на-Дону утонула нырнувшая за браслетом в бассейн девочка
В Ростове-на-Дону в бассейне на территории спа-клуба утонула 11-летняя девочка, возбуждено уголовное дело, сообщило СУ СК по Ростовской области в телеграм-канале.
Трагедия произошла в Железнодорожном районе города.
Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 Уголовного кодекса — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности смерть человека.
Статья предусматривает наказание до шести лет лишения свободы со штрафом в размере до 500 тыс. руб.
Правоохранители устанавливают обстоятельства гибели ребенка в бассейне.
«Известия» написали со ссылкой на очевидца, что утонувшая девочка нырнула в воду за браслетом, поскользнулась, ударилась и потеряла сознание. Прибывшие медики попытались спасти ее, но у них не получилось.
После случившегося бассейн закрыли, сообщило издание.
Весной в Тверской области мужчина утонул в яме с водой, оставленной коммунальщиками. Инцидент произошел в центре города Конаково. Мужчина поскользнулся и упал в яму, а затем не смог выбраться и утонул в ней. По предварительным данным, погибшему было около 60 лет. После случившегося яму огородили лентой.
Читайте РБК в Telegram.
Конфликт Израиля и Ирана. Главное
В Совете по инвестициям заявили о желании иностранных фирм вернуться в Россию
Израиль провел серию ударов по Тегерану с помощью 60 истребителей
В Кремле прокомментировали высказывания Трампа о Путине
Греф озвучил равновесный курс рубля к доллару
Собчак на ПМЭФ вспомнила «голую вечеринку»
Силуанов пообещал «базово налоги не трогать»
В ЕС решили запретить въезд участникам военной операции в Шенгенскую зону
Экс-советник президента США призвал Трампа не начинать военные действия против Ирана
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов